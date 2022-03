Odcinkowy pomiar prędkości rozbuduje olsztyńska spółka Sprint, która wcześniej zamontowała OPP m.in. na trasie S8 w Warszawie. W ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa. Pod kontrolę trafi 39 nowych lokalizacji w 13 województwach.

– Wykonawca, który został wybrany w procedurze przetargowej, spełnił wymagania stawiane przez CANARD GITD. Urządzenia, które pojawią się na drogach, to Unicam VELOCITY3. Posiadają zatwierdzenie typu, a ich funkcjonalności są wystarczające, aby prowadzić skuteczne kontrole – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Podkreśliła, że urządzenia mają możliwość rejestracji naruszeń na kilku pasach ruchu niezależnie od tego, po którym porusza się pojazd. Umożliwiają identyfikację auta, rejestrują wizerunek sprawcy oraz szereg innych parametrów. Systemy są zdolne wykonywać pomiary bez przerwy, również w trudnych warunkach pogodowych.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1, A2 i A4

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości będą pilnować kierowców na wszystkich kategoriach dróg publicznych w Polsce. Lista obejmuje wybrane odcinki autostrad A1, A2 i A4. Do tego są też drogi krajowe m.in. odcinki dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna. Łącznie pod nadzór nowych kamer trafi ok. 200 km tras. Miejsca montażu wskazali eksperci Instytutu Transportu Samochodowego. – Analiza objęła wszystkie drogi publiczne, uwzględniając przy tym liczbę osób rannych i zabitych oraz miejsca szczególnie niebezpieczne, gdzie te urządzenia – poprawiające bezpieczeństwo – powinny być zainstalowane w pierwszej kolejności – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z ITS.

Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości, bo aż po 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego. Po 4 GITD zamontuje w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim, 1 OPP stanie na terenie województwa opolskiego.

Odcinkowy pomiar prędkości w przypadku autostrady A1 pojawi się w trzech lokalizacjach:

w województwie łódzkim - miejscowości Pomorzany / Bociany

woj. kujawsko-pomorskie - A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek

woj. pomorskie - A1 Peplin-Swarożyn

Odcinkowy pomiar prędkości na A2:

woj. wielkopolskie - A2 Konin, MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 to dwie lokalizacje:

woj. małopolskie - A4 Węzeł Balice - Węzeł Rudno

woj. dolnośląskie - A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie

Odcinkowy pomiar prędkości i lista 39 nowych lokalizacji

Wykaz 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez ITS:

Lp Województwo Miejscowość Lokalizacja Kategoria drogi Numer drogi 1 MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m (W)ojewódzka 719 2 MAZOWIECKIE Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki W 579 3 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta (K)rajowa 50 4 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany K A1 5 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900 m K S14 6 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice (P)owiatowa 1120E 7 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K S7 8 ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 9 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 10 PODKARPACKIE Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 11 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 12 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 13 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 14 DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Bierzów - Przylesie W 403 15 ZACHODNIOPOMORSKIE Piecnik - Nieradz Piecnik - Nieradz K 10 16 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 17 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 18 LUBUSKIE Sudoł - Radomia Sudoł - Radomia K 32 19 LUBUSKIE Chełmsko -Przytocznia 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) K 24 20 MAŁOPOLSKIE Węzeł Balice - Węzeł Rudno Węzeł Balice - Węzeł Rudno K A4 21 MAŁOPOLSKIE Kęty ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz P 22 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców 28 W 902 23 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 24 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 25 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 26 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 27 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 28 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m W 844 29 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 30 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 31 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 32 POMORSKIE Swarożyn A1 Peplin - Swarożyn 36 km 200 m do 26 km 000 m K A1 33 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 34 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km do 63 km 800 m W 251 35 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 36 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D 37 LUBUSKIE Motylewo - Łupowo pikietaż: 29+350 do 37+750 W 132 38 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 39 PODKARPACKIE Nisko ul. Sandomierska K 77

Odcinkowy pomiar prędkości, czyli kiedy mandaty z 39 nowych lokalizacji?

– W ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa z wykonawcą – firmą Sprint S.A., która będzie miała 70 tygodni na dostawę i montaż urządzeń. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić oględziny lokalizacji pod kątem możliwości technicznych zainstalowania urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości – wskazała Niżnik.

Jeśli montaż urządzeń w którejś lokalizacji z listy podstawowej nie będzie możliwy, wykorzystana zostanie lokalizacja z listy rezerwowej.

– Wykonawca po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i ustaleniach z zarządcami dróg, będzie mógł rozpocząć prace. Będzie musiał doprowadzić przyłącza energetyczne, posadowić bramownice i zamontować kamery. Odcinki przejdą następnie wzorcowanie i legalizację – wyjaśniła.

Po zamontowaniu nowych urządzeń w 39 lokalizacjach, CANARD będzie dysponował 73 OPP. A z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie ok. 400 km dróg.

Odcinkowy pomiar prędkości bardziej bezwzględny niż zwykłe fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – skwitowała Niżnik.