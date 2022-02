Mazda CX-60 to pierwszy model zbudowany na dużej platformie opracowanej z myślą o tylnym napędzie. Z długością ok. 4,7 m nowy SUV jest o klasę większy od CX-5 i celuje w BMW X3 oraz inne SUV-y z półki premium. Teraz okazuje się, że CX-60 będzie błyszczeć także wnętrzem…

Reklama

Mazda na pokładzie nowego SUV-a po raz pierwszy zastosuje ideę Kaicho. Co to oznacza, dla kierowcy oraz pasażerów? Kabina CX-60 powita zupełnie nowym poziomem wykończenia. Wystrój połączy czyste formy, różne materiały i faktury. Najprawdziwsze drewno klonowe, skóra nappa, japońskie tkaniny czy chromowane detale, to tylko cząstka japońskiego premium widzianego oczami projektantów.

Mazda CX-60 już kusi wnętrzem, to japońskie premium

Za drzwiami będzie też pełno dopieszczonych detali. Na filmie i pierwszych zdjęciach wnętrza można zauważyć np. ażurowy ścieg łączący dwie powierzchnie kokpitu. Ten wzór przeszycia stanowi nawiązanie do japońskiej sztuki graficzno-introligatorskiej nazywanej Musubu.

Reklama

Mazda CX-60 plug-in najmocniejsza w historii marki

Mazda CX-60 jako hybryda plug-in dostanie 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik benzynowy w duecie z jednostką elektryczną. Łączna moc przekroczy 300 KM! CX-60 przebijając barierę 300 KM zostanie najmocniejszym seryjnym modelem w historii firmy. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. W ten spektakularny sposób japoński producent zapoczątkuje europejską ofensywę samochodów hybrydowych typu plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Dzięki energii zgromadzonej w akumulatorze CX-60 PHEV wyłącznie na prądzie pokona ponad 50 km.

Mazda CX-60 i nowy silnik sześciocylindrowy benzynowy i diesel

W 2022 roku Mazda spełni też długo oczekiwaną obietnicę – wprowadzi sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy nowej generacji e-Skyactiv X i wysokoprężny Skyactiv-D. Oba będą wspomagane 48-woltowym systemem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności.

Mazda CX-60 rozpędzi sprzedaż, CX-80 następna

Mazda CX-60 jest modelem strategicznym. Firma spodziewa się, że nowy SUV odegra kluczową rolę w zwiększeniu sprzedaży. Samochód zadebiutuje 8 marca 2022 roku.

Następną nowością zbudowana na tej samej platformie będzie dłuższa Mazda CX-80, czyli odpowiednik BMW X5. W nadwoziu o długości 4,9 m Japończycy wygospodarują trzy rzędy siedzeń. Ten model wejdzie do sprzedaży w Europie w ciągu najbliższych dwóch lat.