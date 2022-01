Mandaty od 1 stycznia 2022 roku poszybowały. Nowy taryfikator już w pierwszych dniach obowiązywania zabolał amatorów szybkiej jazdy. Teraz policja boleśnie ukarała pewnego kierowcę Lamborghini. Mundurowi zdobyli się przy tym na żartobliwy ton…

Reklama

– 50-latek czuł się przez chwilę jak średzki Crazy Frog, ale kumkanie właśnie się skończyło. Lamborghini, którym piratował po mieście w chwili radarowego pomiaru miało 116 km/h w obszarze zabudowanym. Niektórzy twierdzili, że gdy przejeżdżał miastem zwykłe auta przewracały się na bok – poinformowała drogówka ze Środy Wielkopolskiej.

Mandat 2500 zł i utrata prawa jazdy

Okazuje się, że mężczyzna za kierownicą włoskiego auta spełniał dziecięce marzenie. Teraz musi zrobić przelew na 2500 zł i odpocznie od jazdy. Gratis mógł obejrzeć nagranie w policyjnym BMW. Ciekawe, czy dostał filmik na pamiątkę?

– Koniec końców nasza żabka zapłaciła 2,5 tys. zł grzywny, straciła dowód rejestracyjny i oczywiście prawo jazdy. A wszystkiemu winne dziecięce marzenia, bo nimi tłumaczył się 50-latek – wyjaśniła policja.

Policja ze Środy Wielkopolskiej ma najwidoczniej oko do namierzania szybkich kierowców w jeszcze szybszych samochodach. Wcześniej radar "ustrzelił" szofera Mercedesa AMG, który w Zaniemyślu jechał 121 km/h. 32-letni mężczyzna został ukarany mandatem według nowego taryfikatora w wysokości 2,5 tys. zł. Do tego stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Nowy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości

Taryfikator 2022 wprowadził znacznie wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h: mandat 50 zł;

od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;

od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;

od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;

od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Mandat za przekroczenie prędkości: nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary (od 17 września 2022 roku).

Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: mandat 800 zł i 10 punktów (recydywa: 1600 zł);

o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł i 13 punktów karnych (2000 zł zł w przypadku recydywy);

o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł i 15 punktów karnych (recydywa: 3000 zł);

o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł (4000 zł przy recydywie);

o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

W myśl nowych przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może okazać się słona.

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak wcześniej.