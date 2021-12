Izera niedawno zyskała nową radę nadzorczą. Do ElectroMobility dołączył Wojciech Szyszko, były szef KIA w Polsce. Teraz rządowa spółka korzystając z okienka transferowego i zwerbowała dwóch kolejnych ekspertów - tym razem to menedżerowie znani z Opla.

Dyrektorem odpowiedzialnym za produkt, czyli samochody elektryczne ElectroMobility został Wojciech Mieczkowski, zarządzający wcześniej lokalnymi strukturami Opla oraz PSA w Polsce.

Do EMP jako doradca zarządu dołącza także Romuald Rytwiński – dyrektor wielu zakładów produkcyjnych General Motors w Europie i na świecie, który odpowiadał, między innymi, za budowę fabryki Opla w Gliwicach. Ostatnio pracował w Rosji.

Izera: samochód elektryczny wjeżdża do ekstraklasy

- Na początku 2022 roku ruszamy z technicznymi aspektami. Ogłosimy także inwestora zastępczego. Decyzję o wyborze platformy podamy w pierwszym kwartale 2022 roku. Produkcja powinna ruszyć w 2024 roku. Do tej pory graliśmy z niższej lidze, teraz Izera wchodzi do ekstraklasy - powiedział Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland S.A. - Projekt Izera wkracza w kolejną fazę realizacji. Cieszę się, że wokół idei powstania nowej marki samochodów elektrycznych udaje się skupić coraz większe grono ekspertów branży motoryzacyjnej. Kompleksowość oraz skala projektu wymagają od nas pozyskania kompetencji i wzmocnienia zespołu w wielu obszarach. Wyzwania związane z budową fabryki Izery, rozwój produktu, budowanie łańcucha dostawców to najważniejsze zadania, jakie przed nami stoją w najbliższym czasie – dodał.

Z Opla do Izery - fabryka w Jaworznie i gama modeli na miarę

– Trzy, cztery lata temu byłe sceptykiem. Uważałem, że samochody elektryczne to utopia. Teraz widzę, od aut elektrycznych nie ma odwrotu – stwierdził Romuald Rytwiński. – Budowa od podstaw, czy rozbudowa nowoczesnego zakładu produkcji samochodów osobowych to projekty, które miałem okazję już kilkakrotnie realizować w swojej karierze zawodowej. Oczywiście każdy projekt ma swoją specyfikę, ale logika procesu oraz jego skala pozostaje bez zmian. Widziałem jak Gliwice zyskują i rozwijają się dzięki fabryce Opla. Jestem przekonany, że podobnego impulsu doświadczą mieszkańcy Jaworzna i okolicznych gmin, nie tylko dzięki samej fabryce Izery, ale również parkowi poddostawców, który z pewnością powstanie nieopodal – dodał.

Rytwiński będzie pomagał EMP w planowaniu i budowie łańcuchów dostaw oraz podczas prac nad fabryką Izery w Jaworznie.

Wojciech Mieczkowski podkreślił profesjonalizm zespołu odpowiedzialnego za strategię marki i produktu. Jego zdaniem współtworzenie gamy modelowej samochodów elektrycznych Izera to unikatowa perspektywa, jaka do tej pory nie była możliwa do realizacji w polskich realiach.

- Do tej pory Polska, w obszarze motoryzacji, była jedynie rynkiem zbytu dla produktów projektowanych poza naszymi granicami. Takich projektów jak Izera jest tylko kilka w Europie. Wierzę, że przy wsparciu międzynarodowych ekspertów z branży uda nam się stworzyć samochody uszyte na miarę bieżących potrzeb współczesnych użytkowników. Jestem przekonany, że takie samochody trafią do serc nie tylko polskich konsumentów – powiedział Mieczkowski.

- Mamy zapytania z zagranicy. Kiedy będzie można już oferować samochody Izera? Zainteresowanie jest ogromne - podkreślił.

Izera: platforma do produkcji w Jaworznie

Jak dziś wygląda sytuacja Izery? ElectroMobility Poland wybrała już platformę, której powstanie samochód elektryczny marki Izera. Dostawcę poznamy w styczniu 2022 roku.

Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 5 mld zł. Produkcja w nowej fabryce samochodów w Jaworznie ma ruszyć w 2024 roku. Plany przewidują produkcje na poziomie 150 tys. aut rocznie.

Zakład produkcyjny będzie zlokalizowany na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, skupiającej ponad 400 firm, w których jest już 80 tys. miejsc pracy. EMP spodziewa się, że dzięki nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 3 tys. przy produkcji Izery w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów.

Izera: dwie pojemności baterii i 400 km zasięgu

EMP planuje zaoferować dwie pojemności baterii, a jedno ładowanie do pełna powinno zapewnić 400 km zasięgu. Z deklaracji spółki wynika, że zastosowany w samochodach elektryczny napęd pozwoli przyspieszyć od 0 do 100 km/h w niecałe 8 sekund.

Nad wyglądem Izery, wraz z zespołem polskich inżynierów i stylistów, pracowali m.in. projektanci z Torino Design. To prywatne, niezależne włoskie studio stylistyczne, założone 15 lat temu przez Roberto Piattiego, które pracuje z europejskimi i światowymi markami, w tym również z segmentu premium. Konsultantem projektu był Tadeusz Jelec, wieloletni projektant Jaguara.

W ocenie twórców architektura elektryczna i systemy sterowania wpisują się w obecne trendy. Przewidziano aplikację, która umożliwi uruchomienie klimatyzacji podczas ładowania. Do tego system pozwoli na ustawienie wybranego czasu i cyklu ładowania, by zmniejszyć jego koszt. Użytkownicy będą mogli również dogadać się z samochodami za pomocą aplikacji lub naturalnego głosu, czy skorzystać z dotykowego ekranu.

Elektryki marki Izera zadbają też o bezpieczeństwo, wyposażenie obejmuje m.in.: ESC (system stabilizacji toru jazdy), FCW (ostrzeganie przed zderzeniem), BSW (monitorowanie martwego pola) czy TSR (rozpoznawanie znaków drogowych).

Elektryczna Izera, cena i na raty

Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi, ustawienia kół na rogach karoserii i przesunięcia kabiny do przodu. Spółka podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków.

– To było jedno z najważniejszych założeń naszego projektu. Chcemy wprowadzić dogodny ratalny system sprzedaży, aby całościowy koszt posiadania samochodu utrzymać na poziomie atrakcyjniejszym niż samochody spalinowe porównywalnej klasy – zapowiedział Piotr Zaremba, prezes EMP.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 r., a jej zadaniem jest uruchomienie produkcji seryjnej polskiego samochodu elektrycznego Izera. Udziałowcami EMP są cztery polskie koncerny energetyczne: PGE, Energa, Enea oraz TAURON. Każdy objął po 25 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji EMP przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem. Kapitał zakładowy wynosi 302 296 890 zł.