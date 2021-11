Ford F-100 Eluminator pokazuje jak można dać drugie życie wiekowym samochodom. Pod nadwoziem pikapa serii F szóstej generacji inżynierowie amerykańskiej marki zmieścili dwa elektryczne silniki trakcyjne z Mustanga Mach-E GT. Tak powstał "sleeper" w zabytkowej karoserii, czyli samochód znacznie szybszy niż na to wygląda – jednostki napędzają przednie i tylne koła, generując moc 480 KM i blisko 860 Nm momentu obrotowego.

– Właściciele Fordów od samego początku personalizowali, przerabiali i ulepszali swoje pojazdy – od zmiany wyglądu po zwiększanie mocy – powiedział Eric Cin, globalny dyrektor ds. personalizacji pojazdów, akcesoriów i licencjonowania. – Nasz samochód koncepcyjny F-100 Eluminator jest zapowiedzią tego, w jaki sposób wesprzemy klientów, którzy chcą zredukować emisję spalin i przejść na całkowicie elektryczne auta, nawet w przypadku pojazdów zabytkowych – dodał.

Ford F-100 Eluminator - samochód elektryczny z duszą

F-100 Eluminator został zbudowany we współpracy z MLe Racecars i opiera się na niestandardowym podwoziu Roadster Shop. Został pomalowany na kolor Avalanche Gray z akcentami Cerakote Copper przez Brand X Customs.

Wnętrze skrywa aluminiową deskę rozdzielczą JJR Fabrication i skórzaną tapicerkę w kolorze mocno dojrzałego awokado opracowaną przez MDM Upholstery. Wrażenie robią też niestandardowe aluminiowe koła 19×10 cali od Forgeline z oponami Michelin Latitude Sport 275/45-19.

Ile kosztuje silnik elektryczny do samochodu?

Na całym świecie przemysł części i akcesoriów samochodowych generuje około 50 mld dolarów rocznie i obejmuje sprzęt do wszystkiego, od hot rodów po pojazdy terenowe, od mobilnej elektroniki po akcesoria samochodowe. Jednocześnie kierowcy coraz chętniej zwracają się ku autom elektrycznym. Dlatego Ford postanowił wejść w ten biznes wprowadzając na rynek silnik Eluminator – pikap stanowi demonstrację możliwości auta po konwersji na EV.

Silnik o numerze katalogowym M-9000-MACH-E, jest teraz dostępny u autoryzowanych dilerów Forda lub online w Ford Performance Parts. Przeznaczony jest dla konstruktorów poszukujących układu napędowego, dzięki któremu będą mogli zelektryfikować swoją gamę pojazdów, od nowoczesnych po zabytkowe, od ciężarówek po SUV-y. Każdy silnik Eluminator wytwarza 281 KM i 430 Nm momentu obrotowego i jest legalny we wszystkich 50 stanach USA. Jego cena to 3900 dolarów (ok. 15 tys. zł).