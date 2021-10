Mercedes S 500, Porsche Cayenne czy Audi A6 3.0 TDI na parkingu ZDM Warszawa czekają na nowych właścicieli. A to najciekawsze samochody z ośmiu wystawionych na licytację. To pierwsza taka aukcja zorganizowana przez Zarząd Dróg Miejskich. Jakim to możliwe?

– Auta, które zostały wystawione na sprzedaż zostały usunięte w oparciu o art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W trybie tego przepisu usuwane są pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane. Po usunięciu takiego auta właściciel ma 6 miesięcy, by je odebrać. Jeśli tak się nie stanie, pojazd przechodzi na własność miasta – wyjaśnił ZDM. – To pierwszy taki przetarg w historii ZDM. Uznaliśmy, że skoro wśród porzuconych pojazdów zdarzają się takie, które swoim stanem nie przypominają wraków, to nie ma sensu kierować ich na złom. Niewykluczone, że w przyszłości będziemy rozpisywać kolejne postępowania – dodali drogowcy.

Mercedes, Porsche i Audi na licytacji ZDM

Mercedes S 500 (W221) z 2009 roku to najmłodszy z samochodów wystawionych pod młotek. Czarna limuzyna z V8 pod maską i wnętrzem oprawionym brązową skórą została oszacowana na 39 tys. zł – to cena wywoławcza. Na rynku podobny model kosztuje ponad 70 tys. zł.

Porsche Cayenne to kolejny porzucony samochód, który z ulicy przygarnęło ZDM. Wrastający w parking niemiecki SUV jest z 2003 roku, czyli to pierwsza generacja tego auta. Cena wywoławcza to 13 400 zł.

Audi A6 (C6) z silnikiem Diesla 3.0 TDI jest wystawione za 5,5 tys. zł. Niemiecki sedan został wyprodukowany w 2005 roku.

Osiem samochodów na licytacji ZDM - ceny

Marka i model Numer rejestracyjny Rok produkcji Numer VIN Cena wywoławcza Mercedes S500 WPI 92602 2009 WDD2210861A313289 39 000 zł Ford Mondeo MK3 kombi WW 8591F 2005 WF0WXXGBBW5U54841 1800 zł Mazda 6 WU 6936C 2004 JMZGY19R201170076 2000 zł Ford Fusion WW 4933V 2002 WF0UXXGAJU4C27394 3200 zł Porsche Cayenne WE 0314S 2003 WP1ZZZ9PZ3LA81081 13 400 zł Saab 9-3 WF 2219G 2005 YS3FB46W651017743 4800 zł Mercedes C200 WJ 5853E 2002 WDB2030451A311174 1600 zł Audi A6 3.0 TDI WD 9275A 2005 WAUZZZ4F35N074522 5500 zł

Ceny wyjściowe zostały określone na podstawie wycen szacunkowych i ocen dalszej ich przydatności, wykonanych przez biegłych skarbowych w zakresie wycen pojazdów.

– Niektóre z licytowanych samochodów wyglądają na idealnie przygotowane do drogi, na którą nie wyjechały, bo właściciel nagle z nieznanych przyczyn postanowił je porzucić. Dobry przykład stanowi Saab 9-3, który ma nawet zawieszoną na wstecznym lusterku choinkę zapachową – wyjaśnił ZDM.

Oferty można składać do 2 listopada 2021 roku, do godziny 14:00.

Kiedy samochód zostanie odholowany?

Pojazdy z ulic Warszawy usuwane na podstawie dyspozycji wydanych przez straż miejską, policję lub osoby dowodzące akcją ratowniczą. Dzieje się tak w oparciu o artykuły 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku art. 130a pojazdy usuwane są wtedy, gdy: