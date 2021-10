Kia w Polsce nie zdejmuje nogi z gazu. Koreańska marka z wynikiem 829 nowych rejestracji nie dość, że jest na drugim miejscu (kolejny już raz), to jako jedyna z pierwszej trójki zanotowała wzrost sprzedaży i to o niemal 53 proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Hitami po 10 dniach października są kolejno: Ceed, Sportage, Xceed i Stonic.

Toyota od dziewięciu miesięcy utrzymuje pozycję lidera rynku – także po 10 dniach października z wynikiem 1329 rejestracji na swoim koncie nie oddała pierwszeństwa. Podium zamyka Hyundai – 496 aut zgłoszonych w wydziałach komunikacji.

Toyota, Kia i Hyundai mają samochody - kto traci na półprzewodnikach?

Polacy w pierwszej dekadzie października zarejestrowali ponad 7300 nowych samochodów osobowych. To o 35 proc. mniej niż przed rokiem.

– Brak dostępności samochodów, spowodowany ograniczeniami w dostawach komponentów, znajduje już bezpośrednie przełożenie na wyniki poszczególnych firm – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu SAMAR. – Kia i Hyundai wskoczyły do czołówki zajmując drugą i trzecią pozycję. Volkswagen znajduje się poza podium, a Skoda, jeden z dotychczasowych liderów rynku znalazła się dopiero na pozycji 7. Oczywiście wynik pierwszej dekady nie oznacza, że sytuacja będzie wyglądała podobnie na koniec miesiąca, niemniej jednak wskazuje on na występujące problemy z jakimi borykają się poszczególne marki – ocenił.

Jakie samochody kupują Polacy - najpopularniejsze marki?

Spośród 10 marek notowanych w czołówce listy, tylko dwie uzyskały wynik lepszy niż w zeszłym roku – to wspomniana Kia (o 53 proc. lepiej) oraz Ford (plus 70 proc.).

Suzuki rejestrowano 224 razy i niewiele brakowało, by japońska marka wjechała do top10 i strąciła Renault. W przypadku marek premium, wzrost liczby rejestrowanych aut notuje Lexus, Porsche, Jaguar i Tesla.