Ford Mustang Mach-E to elektryczny SUV, który dzięki programowi dopłat "Mój elektryk" może stać się alternatywą dla samochodów spalinowych. Przypominamy, że podstawowa dotacja do auta na prąd jaką osoba fizyczna może dostać z państwowej kasy to 18 750 zł. Z kolei Karta Dużej Rodziny uprawnia do wsparcia na poziomie 27 tys. zł. Co ważne, w przypadku rodzin wielodzietnych nie obowiązuje także limit ceny pojazdu, podczas gdy standardowo wynosi on 225 000 zł.

I tu na scenę wjeżdża elektryczny Ford w czterech wersjach. Już podstawowy Mustang Mach-E RWD 75 kWh, czyli z napędem na tył i bazowym akumulatorem jest bogato wyposażony. Standard to 15,5-calowy kolorowy ekran dotykowy, Ford SYNC nowej generacji, podgrzewane przednie fotele czy tylne reflektory LED. Do tego m.in. system monitorowania martwego pola w lusterkach, zapobieganie kolizjom Pre-Collision Assist, asystent utrzymania pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszka kolanowa kierowcy, boczne poduszki i kurtyny dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, a także system ostrzegania pieszych Audible Vehicle Alert. Wersje z napędem na tylne koła są dostępne z 18-calowymi alufelgami. Moc aut w tej odmianie to 269 KM (430 Nm), a jego zasięg według WLTP – do 440 km.

Cena startuje od 216 120 zł, stąd ramach obowiązującego limitu samochód można zamówić w każdym z dostępnych kolorów – Shadow Black, Space White, Carbonized Grey, Iconic Silver, Infinity Blue albo Lucid Red. Osoby fizyczne po uwzględnieniu 18 750 zł dopłaty wydadzą 197 370 zł. Karta Dużej Rodziny to 27 tys. zł zwrotu z rządowego budżetu – oznacza to, że finalnie auto będzie kosztować ok. 189 tys. zł. Ale jeśli ktoś z taką kartą stwierdzi, że chce auta lepiej wyposażonego, z napędem na obie osie i mocniejszego to może bardziej rozwinąć skrzydła. Przecież nie ogranicza go tak jak innych próg ceny na poziomie 225 tys. zł.

Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh, czyli 4x4 i zasięg 400 km

Od 249 560 zł kosztuje Mustang Mach-E z napędem 4x4, ale po odjęciu 27 tys. zł dopłaty auto wyniesie 222 560 zł. Moc tej wersji to 269 KM (580 Nm). Zasięg - 400 km na jednym ładowaniu akumulatora 75 kWh. Wyposażenie obejmuje m.in. większe 19-calowe alufelgi i pakiet stylizacji nadwozia. Do tego są jeszcze adaptacyjne reflektory LED Mustang Signature czy przednie fotele z funkcją pamięci regulowane elektrycznie w ośmiu płaszczyznach oraz kamera ułatwiająca parkowanie tyłem.

Ford Mustang Mach-E RWD 98 kWh - zasięg 610 km

Mustang Mach-E z napędem na tylne koła, silnikiem o mocy 294 KM i baterią 98 kWh kosztuje od 247 570 zł (220 570 zł z dopłatą 27 tys. zł). To właśnie w tej odmianie można liczyć na imponujący zasięg 610 km oraz szereg dodatków, których próżno szukać w wersjach ze standardową baterią.

Ford Mustang Mach-E AWD 98 kWh - 540 km zasięgu

Ford Mustang Mach-E z napędem 4x4 i mocą 351 KM jest wyposażony w czerwone zaciski hamulcowe. W kabinie skrywa ciemną podsufitkę i perforowaną tapicerkę foteli Sensico z czerwonymi przeszyciami. Zasięg to 540 km. Cena startuje od 286 310 zł, ale w przypadku zakupu z Kartą Dużej Rodziny dopłata 27 tys. zł zmniejsza ją do 259 310 zł.

Samochód elektryczny przyspiesza, a infrastruktura ładowania?

Wyniki sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce pokazują, że coraz więcej osób decyduje się na odejście od aut spalinowych. W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. sprzedano 2773 szt. nowych elektryków, co stanowi wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku aż o 94 proc.

– Liczymy na przyspieszenie rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Polsce. Cieszą nas niezwykle wszelkie inicjatywy wspierające tę transformację. "Mój elektryk" to z pewnością zachęta dla wielu osób myślących o zmianie samochodu na elektryczny, która może zwiększyć popyt – tak jak ma to miejsce w innych krajach europejskich – powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. – Należy jednak pamiętać także o niezbędnym rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i także w tym zakresie spodziewamy się wsparcia zarówno władz centralnych, jak i samorządowych – skwitował.