Ford Mustang Mach-E to jeden z samochodów elektrycznych, który idealnie wstrzelił się w rozkwit rynku elektromobilności. Oto sprzedaż aut na prąd z akumulatora w 2021 r. wzrosła o ponad 50 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku. Stąd elektryki można znacznie częściej spotkać w drodze na wakacje…

Ford podaje, że Mustang Mach-E z napędem na tylne koła, silnikiem o mocy 294 KM i największym akumulatorem 98 kWh (zasięg do 610 km) może bez przystanku na ładowanie przewieźć rodzinę z czeskiej Pragi na północ Polski, na oddalone o ponad 500 km plaże w okolicach Szczecina. Podobnie wygląda scenariusz podróży z Berna w Szwajcarii do historycznego włoskiego miasta portowego Genua, czy z Madrytu na hiszpańskie plaże Marbelli.

Ford Mustang Mach-E - na jednym ładowaniu ze stolicy nad morze

Do tego wyprawę ułatwia funkcja planowania podróży EV Trip Planner w aplikacji FordPass. Apka oblicza trasę i na podstawie aktualnego poziomu akumulatora Mustanga Mach-E przewiduje ewentualne postoje na ładowanie. Rozwiązanie oblicza zasięg, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak styl jazdy, prognozy pogody oraz dane z innych Mustangów Mach-E, które pokonały już tę samą trasę.

Ford Mustang Mach-E - nowa pula samochodów dla Polski

W Polsce Ford Mustang Mach-E jest fenomenem. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży i zanim pierwsze egzemplarze trafiły nad Wisłę, chętnych znalazły wszystkie samochody. To łącznie 220 szt. Co ciekawe blisko 70 proc. zamawiających Mach-e stanowili nowi dla Forda klienci. Aż 75 proc. zdecydowało się na wersję z napędem 4x4 i baterią o zwiększonej pojemności 98 kWh. Najczęściej wybierany lakier to Lucid Red. Najwięcej zamówień zebrano w Warszawie i okolicach (łącznie 50 szt.), Górnym Śląsku (26 szt.) oraz Trójmieście (25 szt.).

– Mustang Mach-E jest dla Forda najważniejszą premierą ostatnich lat. Nie mam wątpliwości, że znalezienie nabywców na całą dostępną pulę 220 samochodów przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży to ogromny sukces i cieszymy się, że zamówione egzemplarze trafiają już do klientów – powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. – Mam też bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich zainteresowanych tym samochodem! Otrzymaliśmy dodatkową pulę aut do sprzedaży w Polsce i miło nam poinformować, że Mustang Mach-E nadal jest i będzie dostępny w ciągłej sprzedaży – dodał.