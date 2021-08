Paweł Kukiz z zespołem Piersi w 2000 roku wydał płytę "Pieśni o ojczyźnie" i właśnie z tej okazji został przepytany przez czasopismo "Machina" do rubryki "Pomidor". Rozmowę przypomina dziś fanpage "Skany ze starej Machiny". A zasadą wywiadu było losowanie jednego z trzech zestawów pytań. Na jedno z nich bohater miał prawo nie odpowiadać. W zamian mówił pomidor i musiał opowiedzieć ulubiony dowcip. Kawału nie było, ale Kukiz zapytany samochód wypalił:

Reklama

– Mam dwa auta: Jaguara XJ6, pali 15-17 litrów; drugi to Jeep Wrangler, czterolitrowy. Napęd na 4 koła. Te auta były marzeniami mojego dzieciństwa. Auta z klasą, kocham je. Ponadto Jeep jest bezpieczny. Skasowałem nim dwa płoty i dwa drzewka. I nic praktycznie się nie stało. Jeep jest potrzebny, bo mieszkam na wsi – powiedział wtedy artysta.

Paweł Kukiz i samochód - z Jaguara i Jeepa do Audi

Samochód Kukiz wymienił także wśród najlepszych pomysłów na odreagowanie stresu. Ale na pierwszym miejscu postawił złoty trunek. – Piwo. Wspomniałem wcześniej o nałogach, ale musze podkreślić, że wódka czy wino nie wchodzą w rachubę. Dobrze jest też wsiąść w Jeepa i pojechać do lasu, na ryby lub pojeździć po polach – zwierzył się wówczas wokalista Piersi.

Jeśli chodzi o Jaguara, to model XJ VI X308 był produkowany w latach 1997-2003. Wówczas była to największa limuzyna brytyjskiej marki. W zależności od wersji silnikowej szofer mógł liczyć na moc od ok. 238 KM do 363 KM z jednostki 4.0 V8 w odmianie XJR (przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,7 s).

Dziś Paweł Kukiz jako polityk i przewodniczący Koła Poselskiego Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia w najnowszym oświadczeniu majątkowym wpisał Audi Q7 z 2009 roku. Ten model był pierwszym SUV-em niemieckiej marki. Zadebiutował w 2006 roku, w połowie 2009 samochód przeszedł lifting – zmodernizowane auto można rozpoznać po przeprojektowanych lampach z techniką LED i zmienionej osłonie chłodnicy znanej jako Singleframe. Producent zwiększył też udział aluminium w nadwoziu.

Paweł Kukiz i samochód - Audi Q7 w oświadczeniu majątkowym

Audi Q7 pierwszej generacji jest blisko spokrewnione z Porsche Cayenne i Volkswagenem Touaregiem. Silniki? Po stronie jednostek benzynowych spis obejmuje: 3.6 V6 TFSI/280 KM, wolnossące 4.2 V8 FSI/350 KM, a w 2010 producent wymienił je na 3.0 V6 TFSI (272 KM i 333 KM). Audi Q7 z tamtych lat występuje także z silnikiem Diesla: 3.0 V6 TDI i 4.2 V8 TDI. Firma pokusiła się również o potężne 6.0 V12 TDI o mocy 500 KM.