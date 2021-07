Opel Manta pierwszej i drugiej generacji był coupe. Jego żywot dobiegł końca w 1988 roku. Niedawno producent dał promyczek nadziei pokazując wściekle żółty prototyp Manta GSe ElektroMOD, ale niesamowity samochód na bazie oryginalnego modelu z lat 70. ub. wieku był jedynie popisem stylistycznym nieprzewidzianym do produkcji seryjnej. Znowu zrobiło się smutno. Wreszcie jednak Opel oficjalnie ogłosił, że słynny model powróci do nas jako... SUV i w dodatku elektryczny.

– Manta jest prawdziwą ikoną w historii naszej marki i inspiracją na przyszłość. Wprowadzimy nową Mantę do seryjnej produkcji w połowie tej dekady. Oczywiście będzie to samochód w pełni elektryczny – usłyszeliśmy podczas cyfrowego Dnia Samochodów Elektrycznych Stellantis 2021.

Opel Manta-e wjeżdża na rynek, Insignia znika

Niemieckie media spodziewają się debiutu w 2023 lub 2024 roku. Wtedy też obecna Insignia – jako ostatnie auto z czasów panowania General Motors – ma zakończyć swoje życie. Obecny właściciel Opla, koncern Stellantis utworzony z połączenia grup PSA i FCA, zdecydowanie skrupulatniej liczy pieniądze i widzi, że sedany czy kombi klasy średniej tracą wzięcie na rzecz modnych SUV-ów. Stąd elektryczna Manta-e ubrana w prawie 5-metrowe, futurystyczne nadwozie SUV (foto niżej) jest idealnym autem do wypełnienia luki…

Opel Manta-e, elektryczny SUV z zasięgiem 700 km

Opel Manta-e skorzysta z nowej platformy, którą podzielą między siebie również inne marki Stellantis (Alfa Romeo czy Peugeot). Opel przewiduje akumulatory nowej generacji o pojemności nawet ponad 100 kWh oraz system szybkiego ładowania. Silniki elektryczne zapewnią napęd na jedną lub obie osie (4x4) i dostarczą od 170 do 350 KM. A zasięg najbardziej efektywnej odmiany przewiduje się na poziomie 700 km.

Opel tylko w 2021 roku zelektryfikował dziewięć modeli ze swojej oferty, a do 2024 r. już wszystkie auta z gamy będą dostępne w takich wersjach. By w 2028 roku skasować silniki spalinowe i w Europie oferować samochody wyłącznie elektryczne. Ponadto zapadła decyzja o powrocie marki do Chin.