Morgan Roadster, Porsche 911, Tesla Model S, Jaguar XF, Maserati Quattroporte, Audi TT – to tylko część z 16 samochodów, które Urząd Skarbowy w Katowicach wystawił na licytację na poczet zaległych podatków jednej ze śląskich firm. – Wartość szacunkowa wszystkich samochodów to blisko 1,4 mln zł – powiedziała dziennik.pl nadkom. Grażyna Kmiecik ze śląskiej KAS.

Porsche 911 Targa (991) z 2015 roku to najwyżej wyceniony model – szacunkowa cena wynosiła 200,2 tys. zł.

Morgan Roadster, czyli legenda brytyjskiej motoryzacji z 2015 roku to drugi pod względem ceny samochód – jego wartość oszacowano na 193 100 zł. Auto napędza silnik 3,7 V6 Ford Cyclone (280 KM i 380 Nm). Taki potencjał w połączeniu z niską masą (950 kg) pozwalają przyspieszyć do 100 km/h w 5,5 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 225 km/h.

Maserati Quattroporte GTS z 2014 roku to trzeci z najwyżej wycenionych modeli – cena szacunkowa to 145 400 zł.

Porsche 911 najdroższe na licytacji, Morgan czeka na sprzedaż

Jak poszła licytacja? – Aukcja przyciągnęła blisko 100 osób. Ostatecznie uczestniczyło 25 licytujących pierwszego dnia i 7 drugiego. Jeden z zainteresowanych chciał kupić połowę tych pojazdów. Kilku zaciekawił Morgan – przyznała Kmiecik. Cena wywołania każdego z 16 samochodów w pierwszym terminie licytacji wynosiła 3/4 szacunkowej wartości.

– W pierwszym terminie licytacji nabywców znalazło 12 aut. Największym zainteresowaniem licytujących cieszyły się Audi TT oraz Nissan X-Trail. Najwyższą kwotę uzyskano ze sprzedaży Porsche 911 – samochód zlicytowano za 226 tys. zł – powiedziała nam Kmiecik.

Drugiego dnia cena wywołania wnosiła już 50 proc. szacunkowej wartości. Sprzedano dwa auta.

– W sumie zlicytowano 14 samochodów. Do państwowej kasy wpłynęło blisko 975 tys. zł. Nabywców nie znalazły tylko dwa pojazdy – Morgan Roadster oraz Maserati Quattroporte GTS – przyznała przedstawicielka KAS.

Morgan na licytacji urzędu skarbowego, jaka cena?

Co stanie się z brytyjskim i włoskim autem? – W czerwcu planowana jest sprzedaż tych samochodów w trybie "z wolnej ręki". Ponieważ przy sprzedaży z wolnej ręki cena na start jest niższa niż na drugim terminie licytacji liczmy, że również te dwa pojazdy znajdą nabywców – skwitowała Kmiecik. W identyczny sposób jesienią 2020 roku sprzedano słynne Ferrari F430 z gniazdem os i bez silnika. Ostatecznie resztki włoskiego auta poszły za 82 tys. zł.

Morgan Roadster 3,7 l z 2015 roku może być łakomym kąskiem dla kolekcjonerów. Szczególnie, że licytowany egzemplarz należy jeszcze do czasów klasycznego stalowego podwozia produkowanego od 1936 roku - w zeszłym roku firma zrezygnowała z tej konstrukcji na rzecz aluminium. Poza tym auta tej małej firmy tylko zyskują na wartości. W pierwszej licytacji cena wywoławcza tego auta wynosiła 144 825 zł, w drugiej 96 550 zł. Podobny model na rynku wtórnym potrafi kosztować ponad 350 tys. zł.