Ferrari 488 rozbite w Łodzi. Policja poinformowała, że 34-letni kierowca jadąc z nadmierną prędkością stracił panowanie nad samochodem, przeleciał przez torowisko tramwajowe i uderzył w słup trakcyjny. Jednak nie tylko brawura przyczyniła się do wypadku. Mundurowi zbadali trzeźwość szofera – alkomat wyświetlił 0,4 promila w wydychanym powietrzu.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Do tego ubezpieczyciel najpewniej nie pokryje kosztów uszkodzeń. Alkohol we krwi kierowcy powyżej dozwolonego limitu daje firmie ubezpieczeniowej prawo do żądania regresu OC lub odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku autocasco.

Ferrari 488 napędza centralnie umieszczona jednostka 3.9 V8 biturbo o mocy 670 KM. Ta konstrukcja została uznana za najlepszy silnik świata (Międzynarodowy Silnika Roku). Auto od zera do 100 km/h przyspiesza w 3 sekundy. A prędkość maksymalna to 325 km/h.

W wersji Pista do opanowania jest już 720 KM! To samochód, który za sprawą zastosowanej techniki przenosi doznania ze świata motosportu na drogi publiczne. A jego cena przekracza 1,3 mln zł.