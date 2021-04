Toyota bZ4X zaprezentowana podczas Shanghai Motor Show. Tym samym japońska marka dołącza do elektrycznego wyścigu i wjeżdża do najdynamiczniej rozwijanego się segmentu rynku motoryzacyjnego. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Toyota bZ4X, pierwszy samochód elektryczny na e-TNGA

Toyota bZ4X to prototyp zapowiadający pierwszy z serii samochodów elektrycznych, które japońska marka wprowadzi na rynek w ciągu najbliższych czterech latach. Nowy gracz powstał na specjalnie opracowanej platformie e-TNGA. Z tej samej architektury niebawem skorzystają kolejne auta różnych segmentów i z odmiennymi rozstawami osi oraz wymiarami nadwozia. Do 2025 roku firma planuje wprowadzić 15 modeli w 100 proc. bateryjnych, w tym siedem z linii "bZ" (od strategii beyond Zero).

Pod względem stylistycznym pełno w nim ostrych krawędzi. Sylwetka przypomina wyżej zawieszone coupe z piątką drzwi. Przód został pozbawiony grilla dobrze znanego z aut spalinowych, a zamiast tego zawiera układ czujników, świateł i elementów aerodynamicznych w formie młota.

Nowa platforma pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry, płaską powierzchnię pod nogami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych.

Szoferkę zdominował nisko poprowadzona tablica przyrządów z wielkim ekranem dotykowym w centrum. Wyświetlacz przed kierowcą odsunięty aż pod szybę prezentuje najważniejsze komunikaty. Jednak największą bombą jest rezygnacja z tradycyjnej, okrągłej kierownicy – zastąpił ją nowy wolant o specjalnie opracowanym kształcie. Jak się tym posługiwać?

Koniec kierownicy, złap na wolant

Japończycy ogłosili, że Toyota bZ4X będzie dostępna z pierwszym na świecie wśród masowo produkowanych samochodów układem kierowniczym łączącym wolant z systemem steer-by-wire. W ocenie konstruktorów, rozwiązanie takie daje prowadzącemu większą kontrolę, eliminując zakłócenia z nierównych nawierzchni i hamowania, a przez to zapewnia większą precyzję, idącą w parze z prędkością auta i kątem skrętu. Inżynierowie utrzymują, że opracowana przez nich technologia eliminuje konieczność odrywania rąk od kierownicy podczas skrętu i daje więcej przyjemności z jazdy.

Zasięg? Akumulatory? System fotowoltaiczny

Zdaniem Toyoty zastosowany w bZ4X napęd elektryczny – silnik, jednostka sterująca oraz system zarządzania – zapewnią wiodącą w klasie wydajność oraz bardzo konkurencyjny zasięg, który ma wydłużać standardowy system fotowoltaiczny. Inżynierowie utrzymują też, że specjalnie opracowana bateria (większa i mocniejsza) zapewni niezawodność i dobre osiągi, a także wydajność nawet w rejonach o chłodniejszym klimacie.

Parametry? Czy akumulator będzie ze stałym elektrolitem? To pozostaje tajemnicą ubraną w ogólniki. Idąc tropem elektrycznego Lexusa UX można spodziewać się, że podstawowy wariant na jednym ładowaniu przejedzie przynajmniej 300 km. Topowa wersja to już ponad 500 km.

Toyota bZ4X na rynku w 2022 roku

Pewne jest natomiast, że napęd na cztery koła, który składa się z elektrycznych silników zamontowanych na przedniej i tylnej osi, został opracowany razem z Subaru. Toyota podkreśla, że to rozwiązanie zagwarantuje bZ4X realne możliwości jazdy w terenie, a jednocześnie zapewni większe poczucie bezpieczeństwa i pewność w każdych warunkach drogowych.

Toyota bZ4X będzie produkowana w Japonii. Do sprzedaży trafi w połowie 2022 roku. Rywale? Skoda Enyaq, Nissan Ariya czy Ford Mustang Mach-E.