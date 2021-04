Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, czyli SUV ładowany z gniazdka wylądował w Polsce - auto można już zamawiać. Samochód zyskał odświeżony styl. A najbardziej widać to po nowych tylnych lampach i rezygnacji z mocno przeszklonej klapy bagażnika. Zmiany zaszły także w kabinie, a sam kufer oferuje większą pojemność. Na pokładzie m.in. tempomat adaptacyjny z radarem, podgrzewana kierownica, head–up display, wyświetlacz z interfejsami CarPlay i Android Auto oraz nawigacją TomTom, a także skórzana tapicerka i elektrycznie sterowane fotele.

"Japończyka" napędzają 2 silniki elektryczne – po jednym przy przedniej i tylnej osi. Jednostka benzynowa 2.4 pracująca w oszczędnym cyklu Atkinsona służy głównie do ładowania baterii oraz wsparcia napędu elektrycznego. Podobnie, jak auta elektryczne, Eclipse Cross PHEV nie ma skrzyni biegów, lecz przekładnię jednobiegową, co ma zapewnić płynne przyspieszanie. A mocy nie brakuje – japoński napęd zapewni kierowcy 188 KM. Przyspieszenie od zera do 100 km/h powinno zająć niecałe 11 sekund.

Bateria litowo-jonowa o pojemności 13,8 kWh pozwala na pokonanie do 45 km w trybie elektrycznym. Szybkie ładowanie prądem stałym 22 kW z publicznych ładowarek do 80 proc. pojemności akumulatora powinno trwać 25 min. Mitsubishi twierdzi, że pełen zasięg auta to około 600 km, a koszt przejechania 100 km może być ponad 3 krotnie niższy w porównaniu z wersją spalinową (Eclipse Cross PHEV – 12 zł/100 km na prądzie wobec Eclipse Cross 1.5T CVT 4WD 45 zł/100 km na benzynie). Z kolei ładowanie z domowego gniazda potrwa ok. 6-7 godzin, żeby ten samochód miał sens najlepiej robić to w nocy. Pokładowe gniazdo 220V o mocy 1500W pozwala zasilać urządzenia zewnętrzne, zmieniając SUV-a w magazyn energii. Z napędu 4x4 S-AWC można korzystać także w trybie EV i – inaczej, niż u konkurencji – układ 4x4 może działać bez silnika spalinowego.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV w trzech wersjach

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Polsce jest dostępne w trzech wersjach wyposażenia i 8 kolorach nadwozia, w tym nowym, wielowarstwowym białym – White Diamond.

Najtańsza odmiana Eclipse Cross PHEV Invite Plus kosztuje od 160 990 zł. Taki model to m.in. stacja multimedialna z ekranem dotykowym o przekątnej 8 cali i interfejsem Android Auto i Apple CarPlay, dwustrefowa klimatyzacja, 18-calowe alufelgi z oponami 225/55 R18, światła do jazdy dziennej w technologii LED, automatyczne światła drogowe, przyciemniane tylne szyby, czarne relingi dachowe, kamera cofania, system ograniczający skutki kolizji czołowych, system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, łopatki przy kierownicy do sterowania systemem hamowania rekuperacyjnego, podgrzewane przednie fotele, czy system dostępu bezkluczykowego.

Eclipse Cross PHEV Intense Plus (od 180 990 zł) oferuje przednie reflektory w technologii Bi-LED, adaptacyjny tempomat, systemy kamer 360 stopni (w tym kamerę cofania), monitorowanie ruchu poprzecznego podczas jazdy do tyłu, monitorowania martwego pola i rozpoznawanie znaków drogowych, wyświetlacz przezierny HUD (Head-up Display), gniazdo 230V (o mocy 1500 W) w przestrzeni bagażowej, podgrzewaną kierownicę, tapicerkę z syntetycznej skóry, elektrycznie regulowany fotel kierowcy (w 4 płaszczyznach), podsufitka w czarnym kolorze oraz aplikację Mitsubishi Remote Control.

Topowy Eclipse Cross PHEV Instyle Plus to już 189 990 zł. A wyposażenie obejmuje jeszcze elektrycznie sterowane okno dachowe, skórzaną tapicerkę (czarna lub jasnoszara), elektrycznie regulowane fotele kierowcy i pasażera (w 4 płaszczyznach), podgrzewanie foteli i tylnej kanapy, podgrzewaną szybę przednią, system nawigacji dla stacji multimedialnej i system nagłośnienia Mitsubishi Power Sound System.

25 tys. zł mniej dla pierwszych chętnych

– Pierwsi nabywcy nowego Mitsubishi Eclipse Cross PHEV mogą liczyć na premierową ofertę, dzięki której zyskają aż 25 tys. zł – powiedziała dziennik.pl Kinga Lisowska z polskiego oddziału Mitsubishi Motors. – Dzięki zniżce na poziomie 15 tys. zł, rabatowi 5 tys. zł za pozostawienie swego obecnego pojazdu w rozliczeniu i dodatkowym 5 tys. zł dla lojalnych klientów marki – wyjaśniła.