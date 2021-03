Łada NIVA jaką znamy to kanciasty model produkowany w Togliatti nad Wołgą od 1977 roku. Przez 44 lata dorobiła się opinii prawdziwego samochodu terenowego. W Polsce – co może niektórych zdziwić – można kupić fabrycznie nowe auto prosto z salonu i to w najróżniejszych konfiguracjach, również jako pikap. Takie modele obecnie z przydomkiem Legend oferuje m.in. firma Polmotor z Warszawy czy Tarmot z Wysogotowa pod Poznaniem.

Łada NIVA Travel w Polsce

A teraz debiutuje Łada NIVA Travel – nowy model twarzą przypomina Toyotę RAV4. Czterometrowe nadwozie ma nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola, podcięte po bokach zderzaki oraz koło zapasowe na klapie. A za nią kryje się bagażnik o pojemności od 320 do 650 l. Możliwości terenowe wyglądają obiecująco – seryjne wyposażenie to m.in. stały napęd na cztery koła, blokada mechanizmu różnicowego i reduktor. Do tego 22 cm prześwitu. Rosyjską terenówkę napędza ośmiozaworowy silnik benzynowy 1.7/80 KM (ok. 130 Nm). Samochód o masie własnej 1480 kg od 0 do 100 km/h powinien przyspieszać w 19 sekund. Rosjanie deklarują, że w cyklu mieszanym zużyje ok. 10 l benzyny na setkę, rozpędzi się do 140 km/h i pociągnie 1,2-tonową przyczepę (z układem hamulcowym).

Łada NIVA Travel kontra Dacia Duster. Ceny

W Polsce najtańsza Łada NIVA Travel to wersja Classic, która kosztuje od 71 900 zł. Dla porównania Dacia Duster 4WD wymaga 71 700 zł (silnik Diesla 1.5 dCi/115 KM). Jednak w rumuńskim aucie nie ma co marzyć o stałym napędzie 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego i reduktorem. Do tego jeden z dilerów w Polsce oferuje do Nivy m.in. szóste przełożenie skrzyni biegów (3200 zł), chiptuning (plus 10-12 KM) za 1250 zł, montaż turbodoładownia, które za 12 tys. zł podniesie moc do 120 KM. Można też zyskać zwolnienie przełożenia terenowego skrzyni rozdzielczej (3200 zł), mechanizm torsen z blokadą zamiast standardowego mechanizmu w skrzyni rozdzielczej (2700 zł) oraz możliwość rozłączenia przedniej osi i jazdy tylko na tylnej (1400 zł).

Rosyjski luksus czy rumuński prestiż?

Bogato wyposażona Łada Niva Travel Luxe Offroad to wydatek od 85 900 zł do 92 tys. zł (zależy od importera). Samochód jest wyposażony m.in. w dwie poduszki powietrzne, ABS, EBD, alarm, automatyczne włączanie świateł mijania, światła przeciwmgielne, fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem lędźwiowym, elektryczne sterowane przednie szyby, klimatyzację i chłodzony schowek, czujniki parkowania, radio z 7-calowym ekranem i dwoma głośnikami, kamera cofania ze spryskiwaczem, przyciemniane tylne szyby i 16-calowe alufelgi. Z kolei wzdłuż słupka A po stronie kierowcy poprowadzono kanał wlotu powietrza (tzw. snorkel), aby zwiększyć zdolność brodzenia – dzięki niemu nie ma obawy o zniszczenie jednostki napędowej podczas przeprawy wodnej w cięższym terenie.

I znowu dla porównania Dacia Duster w najbogatszej wersji Prestige 4WD. Rumuński SUV to wydatek od 82 800 zł za model ze 150-konnym silnikiem benzynowym lub oraz 83 200 tys. zł za 115-konnego diesla.