Peugeot od 1850 roku dziesięciokrotnie zmieniał logo, ale za każdym razem był w nim wizerunek lwa. Obecny znak obowiązujący od 2010 roku przedstawia drapieżnika kroczącego na tylnych łapach. Można go zobaczyć na modelach 208, 2008, 308, 3008, 508 oraz 5008 i innych.

Nowe logo Peugeot

Francuzi doszli jednak do wniosku, że czas na jedenastą z kolei wersję herbu. Skąd taki pomysł? Producent utrzymuje, że w ten sposób chce podkreślić zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 10 lat. Wskazuje przy tym na wyższą jakość i klasę swoich samochodów nowej generacji oraz elektryfikację gamy (samochody elektryczne i hybrydy plug-in).

Korzenie francuskiej marki sięgają 1810 roku, wtedy w Sochaux i założył ją Jean Pierre Peugeot. Przedsiębiorstwo zaczynało od odlewni stali, następnie produkowało narzędzia, ostrza, młynki czy artykuły żelazne a także rowery. Pierwszy samochód, Serpollet-Peugeot, z silnikiem parowym pojawił się w 1889 roku. Symbol lwa to odniesienie do herbu Franche-Comté, miejsca narodzin Peugeota. Po raz pierwszy pojawił się na aucie w 1905 roku.

Lew ryknął głośniej i błysnął kłami

Nowe logo z głową ryczącego lwa nawiązuje do emblematów stosowanych w latach 60. i 70. Co ciekawe, wprowadzany właśnie znak zadebiutował w 2018 roku na prototypowym modelu e-Legend pokazanym w Paryżu. Przypominamy, że ten spektakularny koncept elektrycznego autonomicznego samochodu nawiązuje do jednej z największych legend francuskiej firmy – modelu 504 Coupé z 1969 roku.

Pierwszym autem seryjnym, który dostanie ten symbol będzie Peugeot 308 nowej, trzeciej generacji – pojawi się na początku 2021 roku.