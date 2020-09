Mazda CX-30 w rok od debiutu została japońskim przebojem w Polsce – na drogi wyjechało przeszło 2130 sztuk tego auta. Z modeli najnowszej generacji producenta z Hiroszimy tylko Mazda 3 sprzedaje się lepiej. Ponad jedna trzecia, bo aż 34 proc. kupujących zdecydowało się na CX-30 z wolnossącym silnikiem 2.0 Skyactiv-X/180 KM, który skupia w jednej konstrukcji cnoty silnika benzynowego i Diesla. Rozwiązanie inżynierów Mazdy polega na zastosowaniu w jednostce benzynowej zapłonu samoczynnego, w którym to zapłon specjalnej, bardzo ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej następuje pod wpływem kompresji w cylindrach. Podobnie funkcjonują silniki Diesla.

Twórcy wskazują, że przy pojemności skokowej 2 litrów silnik Skyactiv-X uzyskuje oszczędności paliwa na poziomie ok. 25-30 proc. i poprawę momentu obrotowego ok. 30 proc. szczególnie w wyższym zakresie powyżej 4-5 tys. obr.

Benzyna i diesel w jednym

– Skyactiv-X dostępny w Maździe 3 i Maździe CX-30 jest nowym, przełomowym silnikiem, technologią opracowaną wyłącznie przez Mazdę – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR Manager Mazda Motor Poland. – Zalety silnika benzynowego o zapłonie iskrowym – wzrost osiągów przy wysokich prędkościach obrotowych i czystsze emisje wydechowe – zostały w nim połączone z zaletami silników Diesla, czyli lepszą pierwszą reakcją na dodanie gazu i niższym zużyciem paliwa. Efektem jest silnik typu mieszanego, który zapewnia to, co najlepsze z obydwu tych rozwiązań przy zachowaniu jak najniższych emisji spalin – wyjaśnił.

Napęd 4x4 w cenie "ośki"

Jeśli chodzi o preferencje co do skrzyni biegów to rozkładają się niemal pół na pół, ze wskazaniem na automatyczne przekładnie (55/45 proc.). A najczęściej wybieranym kolorem jest Soul Red Crystal, który wybrało ponad 44 proc. osób.

– To, co jest dla nas przyjemnym zaskoczeniem, to popularność wysokiej wersji wyposażenia Hikari, na którą decyduje się niemal 53 proc. osób mimo, że Mazda CX-30 już w podstawowej wersji Kai jest najlepiej wyposażonym seryjnie samochodem w swoim segmencie – zauważył Piotr Nowak, dyrektor sprzedaży Mazda Motor Poland. – Cieszy też relatywnie duży udział wersji z napędem na wszystkie koła, bo to rozwiązanie wyróżnia CX-30 na tle wielu popularnych konkurentów w klasie. Co piąty klient zamawia naszego kompaktowego SUV-a z napędem na obie osie, a teraz udział systemu i-ACTIV AWD zapewne się zwiększy, bo wprowadzamy ofertę specjalną, w której proponujemy Mazdę CX-30 z silnikiem 2.0 Skyactiv-G 122 KM i układem AWD z rocznika 2019 w cenie porównywalnego samochodu z napędem na przód – dodał.