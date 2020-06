Straż Graniczna poszukiwała dostawcy 50 szt. nowych samochodów 4x4 z opcją rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 10 aut. Pogranicznicy potrzebowali terenówek z krwi i kości, a mogą o tym świadczyć choćby parametry, za które przysługiwały dodatkowe punkty: prześwit pod przednią osią od 21 cm w górę, głębokość brodzenia minimum 60 cm, kąt natarcia nie mniejszy niż 31 st., zejścia – minimum 26 st., rampowy – min. 25 st. Auta przewidziano do jazdy m.in. w terenie górzystym, podmokłym czy trudno dostępnym. Wynik?

Jeep Wrangler w przedłużonej odmianie Unlimited ze sztywnym dachem, to zwycięski model w przetargu Straży Granicznej. Amerykańska marka należąca do koncernu Fiat Chrysler Automobiles do połowy grudnia 2020 roku ma dostarczyć 60 samochodów z silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 272 KM przy 5250 obrotach i moment obrotowy 400 Nm przy 3000 obrotów. Jednostka współpracuje z ośmiostopniową automatyczną skrzynią biegów.

Auta zostaną zmodyfikowane akcesoriami terenowymi. Każdy Wrangler będzie w ciemnozielonym lakierze wraz z sygnalizacją uprzywilejowania świetlną i dźwiękową. Dostawę wartą przeszło 14,4 mln zł zrealizuje diler Jeepa – spółka Fix Forum Lider z Konopnicy pod Lublinem.

Jeep Wrangler to ikona światowej motoryzacji. A model, który trafi do Straży Granicznej to już czwarta generacja tego auta. Siedmioszczelinowa atrapa chłodnicy, okrągłe reflektory (ale już z techniką LED), kwadratowe lampy tylne, trapezoidalne nadkola, zewnętrzne zawiasy drzwi i zapinki maski, wyjątkowe zdolności terenowe, czy choćby demontowalny dach to elementy uznawane w motoryzacji za święte i niepodważalne, niczym wzór metra z Sevres.

Jazda w terenie? Bułka z masłem – sztywne osie Wranglera zapewniają dobry wykrzyż. W zależności od wersji przewidziano odłączany elektrycznie przedni stabilizator, dzięki czemu koło uniesione w górę ma szansę z powrotem dotknąć nawierzchni. Błoto? Standard to blokady dyferencjałów przedniego i tylnego, a z takim rozwiązaniem można atakować naprawdę poważne przeszkody. Wrangler wyposażony jest w technologię "shift on the fly" (przełączanie podczas jazdy pracy), umożliwiającą zmianę napędu z 2WD na 4WD przy prędkości do 72 km/h.

System napędu 4x4 Command-Trac oferuje 4 tryby pracy (plus tryb Neutral). Na asfalcie układ pracuje w trybie 2WD, przekazując 100 proc. mocy na koła tylne. Przesuwając dźwignię w pozycję 4WD High, kierowca może przełączyć się w tryb jazdy z napędem na cztery koła, idealny podczas jazdy po śliskich nawierzchniach, takich jak piasek, błoto, śnieg lub lód. Tryb pracy 4H można wybrać zarówno w nowym trybie Auto jaki i w trybie 4H Part Time zapewniającym równomierne rozłożenie momentu obrotowego między przednią a tylną osią. Ekstremalnym szlakom sprosta tryb 4WD Low z przełożeniem redukcyjnym 2,72:1, które zwielokrotnia moment obrotowy silnika. Dostępny tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Trac-Lok zapewnia dodatkowy moment obrotowy i przyczepność podczas śliskich, trudnych warunków, takich jak jazda po piasku, żwirze, śniegu lub lodzie.

Wrangler spadkobiercą 79-letniego weterana

Jeep Willis MB produkowany od 1941 roku był w czasie II wojny światowej podstawowym wyposażeniem armii USA. Sercem auta był silnik "Go Devil" ("naprzód, diable!") L-Head 134 I4, gdzie I4 oznaczało 4-cylindrową jednostkę rzędową, a 134 to pojemność w calach sześciennych (2,2 l). Moc – 60 KM. Napęd na cztery koła (stały na tylne i dołączany na przednie) przenosiła trzybiegowa przekładnia i dwuprzełożeniowy reduktor.

Na podwoziu Willisa MB montowano rozmaite uzbrojenie i wyposażenie. Samochód znakomicie spisywał się na wszystkich frontach – radził sobie równie dobrze na piaskach Afryki, zaśnieżonych i mroźnych terenach ZSRR, w dżunglach Azji, a także w każdym innym terenie. W czasie wojny wyprodukowano ok. 640 tysięcy tych charakterystycznych aut.

Efekt? Jeśli poprosisz dziecko o narysowanie samochodu to możesz być więcej niż pewien, że będzie to sylwetka Jeepa. Teraz także Jeepa Straży Granicznej :)