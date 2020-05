Policja ogłosiła przetarg na dostawę nieoznakowanych i skrycie opancerzonych samochodów. Mundurowi otwarcie przyznają, że auta będą wykorzystywane w trakcie najróżniejszych akcji i operacji, czy transportu osób oraz przesyłek wymagających zwiększonej ochrony. Jakie wymagania mają spełnić te pojazdy?

Kapsuła załogowa musi być całkowicie opancerzona, ale w taki sposób, by samochód nie zdradzał cech bojowych. Czyli ma wyglądać, jak zwykłe auto mijane na ulicy. Wymagana przez policję minimalna odporność balistyczna powinna spełniać kryteria klasy VR6. A to oznacza, że wszystkie szyby i zabudowany pod karoserią pancerz mają wytrzymać m.in. ostrzał amunicją kalibru 7,62x39 (kałasznikow), detonację 15 kg trotylu w odległości nie większej niż 4 m od auta (np. ukryta bomba) i wybuch dwóch ręcznych granatów pod podłogą pojazdu. Także 80 litrowy zbiornik paliwa powinien sam się uszczelniać np. po przestrzeleniu. Policja chce także, by kapsuła załogowa została wyposażona w awaryjny system ewakuacji, który pozwoli na opuszczenie pokładu bez pomocy narzędzi. Rozwiązanie musi też działać w przypadku awarii instalacji elektrycznej.

Policjanci w dokumentacji podkreślają, że potrzebują "pojazdów terenowych". Stąd geometria podwozia musi spełnić określone kryteria, czyli: kąt natarcia co najmniej 23 stopnie, rampowy nie mniejszy niż 18 st., a zejścia 20 st. Prześwit minimum 190 mm. Takie parametry bardziej pasują do auta klasy SUV, niż prawdziwej terenówki. Długość nadwozia powinna mieścić się w przedziale od 4,9 m do 5,1 m, a rozstaw osi między 2,9 a 3 m. Szerokość od 1,95 m do 2,1 m. Wysokość nie mniejsza niż 1,7 m i nie powinna przekroczyć 1,85 m.

Wrażenie robią parametry zespołu napędowego. Mundurowi pod maską życzą sobie benzynowego V8 o pojemności minimum 4350 ccm i mocy przynajmniej 275 kM (ok. 374 KM). Silnik powinien współpracować z automatem i układem 4x4. Prędkość maksymalna – 175 km/h i więcej…

Wyposażenie powinno obejmować opony typu run flat (lub ze specjalną wkładką) założone na minimum 20-calowe felgi aluminiowe. W razie przestrzelenia czy przebicia takie ogumienie po spadku ciśnienia do zera musi gwarantować pokonanie przynajmniej 30 km z prędkością maksymalną 80 km/h. Poza tym lista życzeń przewiduje: oświetlenie LED lub laserowe, kamerę cofania i czujniki parkowania, klimatyzację, tempomat czy nawigację.

Policja na razie chce kupić dwie sztuki pancernych aut. Jakie samochody spełniają kryteria? Lista nie jest długa, a do wymagań mundurowych jak ulał pasuje fabrycznie opancerzone BMW X5 Protection. Niemiecki SUV spełnia wymogi klasy balistycznej VR6, sercem auta jest benzynowy silnik 4.4 V8/550 KM, który pije paliwo z odpornego na uszkodzenia zbiornika. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 5,9 s. Prędkość maksymalna X5 Protection VR6 jest ograniczona elektronicznie do 210 km/h.

W BMW X5 Protection VR6 centralnym elementem wyposażenia ochronnego jest opancerzona kabina pasażerska. Elementy ze stali o wysokiej wytrzymałości w drzwiach, ramach bocznych, dachu i grodzi idealnie wpisano w kontury karoserii. Standard to aluminiowe osłony przeciwodłamkowe podwozia, pancerna przegroda bagażnika oraz pancerne szyby. Wielowarstwowe szkło o grubości ok. 30 mm przedniej szyby i drzwi oraz przegroda bagażnika wytrzymują również ataki z użyciem broni uderzeniowej i mają wewnętrzną warstwę poliwęglanową stanowiącą dodatkową ochronę przeciwodłamkową. Ponadto przenikanie pocisków lub odłamków uniemożliwia precyzyjne zabezpieczenie szczelin oraz nakładające się opancerzenie, na przykład we wrażliwych miejscach takich jak fugi drzwi, szczeliny karoserii i połączenia między elementami karoserii a szybami.

Połączenie opancerzenia karoserii i pancernych szyb powinno skutecznie chronić przed ostrzałem z broni ręcznej i długiej amunicją kalibru do 7,62 × 39 FeC lub 7,62 × 39 SC stosowaną na przykład w broni typu AK-47. Opancerzona kabina pasażerska może też wytrzymać z boku wybuchy do 15 kg trotylu z odległości 4 m. Technologia zwana Post Blast Protection zapewnia ochronę przed wtórnymi atakami. BMW twierdzi, że nawet po detonacji wszystkie szyby pozostają stabilnie w swojej pozycji konstrukcyjnej, dzięki czemu między szkłem a karoserią nie powstają żadne otwory.

Wytrzyma bomby z dronów

Opancerzenie podłogi chroni przed odłamkami w razie eksplozji granatów ręcznych typu DM51. Opcjonalnie oferowane jest rozszerzone opancerzenie podwozia z kompozytów włóknistych zapewniających odporność na ataki granatami ręcznymi typu HG85. Kolejnym wyposażeniem dodatkowym jest kompleksowo opancerzony dach. Dodatkowe opancerzenie z bezpiecznej stali i kompozytów włóknistych oferuje certyfikowaną ochronę przed atakami z dronów ładunkami wybuchowymi kategorii DTG5 obejmującej do 200 gramów C4 i ponad 500 odłamków.

Cena? BMW trzyma ją w tajemnicy. Opancerzone Audi A8 L Security rozbite w wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu kosztowało ok. 2 mln zł. To może dawać obraz kwot w jakich może poruszać się policja.

Toyota, która kulom się nie kłania

Co ciekawe, mundurowi rozpisali też przetarg na dołożenie pancernych szyb do już użytkowanych przez nich samochodów – najpewniej dostali je w spadku po BOR lub SOP. A chodzi o dwie Toyoty Land Cruiser – srebrną i czarną. Policja chce zamontować w obu japońskich terenówkach szyby (przednia i dwie boczne), które zapewnią zgodność ze standardem balistycznym B6. Co oznacza, że mają wytrzymać ogień z kałasznikowa, karabinów wykorzystywanych przez wojska NATO, a nawet wybuch miny przeciwpiechotnej czy powstrzymać pociski z rdzeniem penetrującym wystrzelone z karabinu snajperskiego.