Hyundai staje się flagowym radiowozem polskiej policji. Przetarg organizowany przez Komendę Stołeczną Policji wygrał katowicki diler MM Cars Kościuszki, który zaoferował samochody koreańskiej marki. Wiadomo, że MM Cars dostarczy do policji do końca 2019 roku 303 sztuki modelu Hyundai i30 w wersji Wagon, czyli kombi z silnikiem benzynowym 1.4 turbo/140 KM w wersjach z manualną i automatyczną skrzynią biegów (86 szt.).

Na auta z automatyczną przekładnią policja miała do wydania 8,2 mln zł, ostatecznie najkorzystniejsza oferta kosztowała niecałe 8 mln zł. Samochody ze skrzynią mechaniczną - tu mundurowi planowali koszt na poziomie 15 mln zł, a ostatecznie wydali ponad 13,8 mln zł.

Jak ustalił dziennik.pl Hyundai w wyścigu o ten kontrakt przedstawił najbardziej atrakcyjną ofertę. Smakiem obeszli się dilerzy Opla, a propozycja przedstawicieli Kia nie dotarła przez awarię systemu. Dzięki zwycięstwu azjatycki producent w tym roku dostarczył już mundurowym 667 aut (w tym samochody nieoznakowane).

Zabudowę nowych radiowozów dedykowaną do celów policji, czyli m.in. oklejenie, sygnalizację dźwiękową i świetlną oraz systemy łączności wykonała firma MOSTVA.

Policyjny i30 Wagon był jedną z gwiazd Hyundaia w czasie XI edycji Ogólnopolskich Targów Motoryzacyjnych i Biznesowych - Fleet Market 2019 zorganizowanych w Warszawie / Fleet

Do policji trafiło już ponad 250 samochodów, natomiast kolejna partia zostanie wydana do połowy grudnia 2019 roku. Chociaż przetarg organizowany był przez komendę stołeczną, a wydania samochodów odbywają się w Warszawie, to finalnie radiowozy Hyundai i30 Wagon użytkowane będą przez policję w całym kraju.

Radiowozy Hyundai i30 Wagon / Hyundai

– Bardzo cieszymy się, że funkcjonariusze policji w całej Polsce będą użytkować nowoczesne samochody marki Hyundai. Nie pierwszy raz samochody Hyundai wygrywają w przetargach organizowanych przez administrację publiczną i służby mundurowe. Od zeszłego roku funkcjonariusze z Komend Wojewódzkich Policji użytkują już 200 sztuk modelu Hyundai i30. Natomiast warszawscy strażnicy miejscy posiadają 93 samochody patrolowe Hyundai i30 Wagon. Jako profesjonalna firma jesteśmy przygotowani do obsługi wymagających klientów o specjalistycznych potrzebach i z całą pewnością będziemy startować w kolejnych przetargach publicznych – powiedział Sebastian Cyborowski, dyrektor zarządzający Hyundai Motor Poland

Radiowozy Hyundai i30 Wagon / Hyundai

– To dla nas bardzo ważna realizacja tego roku, cieszymy się, że to właśnie nasza oferta wygrała w przetargu, i że możemy dostarczyć tak nowoczesne i bogato wyposażone pojazdy, które mam nadzieję będą dobrze służyły polskiej policji – powiedział Piotr Mozdyniewicz, prezes MM Cars.

Radiowozy Hyundai i30 Wagon / Hyundai