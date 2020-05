Ford Puma trafia na polski rynek. Nowa Kuga podąża tym samym śladem. A Mustang to najpopularniejsze auto sportowe w kraju. I jak się okazuje, nie tylko samymi samochodami Ford chce walczyć o kierowców nad Wisłą. W obliczu koronawirusa producent zdecydował się uruchomić wirtualną platformę sprzedaży aut, której zasadniczą funkcją jest prezentacja wideo.

Wchodząc do salonu Forda on-line można znaleźć niemal wszystko, to co oferują dilerzy w realu. Jednym z narzędzi jest konfigurator, który pozwala na pełną personalizację wybranego modelu. Wystarczy zdefiniować odmianę nadwozia, wersję wyposażenia, rodzaj napędu, a także kolor karoserii i wykończenie wnętrza. Na koniec można doposażyć skonfigurowany egzemplarz w potrzebne akcesoria - np. bagażnik dachowy, hak holowniczy czy fotelik dla dziecka. Lista dodatków jest długa.

Wideoprezentacja ułatwi decyzję

– W salonie on-line można znaleźć nie tylko konfigurator umożliwiający zamówienie u doradcy klienta konkretnie skrojonego modelu Forda, ale również listę ofert samochodów nowych dostępnych od ręki u naszych dilerów na terenie całego kraju – powiedział Bogusław Głód, dyrektor zarządzający Ford Polska. – Przygotowana przez nas wyszukiwarka umożliwia przeglądanie ofert według wielu parametrów. Kupujący może zdefiniować wyszukiwanie według rodzaju nadwozia, ceny czy wersji silnikowej. Można również wybrać samochody znajdujące się w konkretnym województwie lub oferowane przez danego dilera. Oprócz pakietu zdjęć w ofercie znajdują się dane pojazdu, kompletna lista wyposażenia, a także cena wraz z ratą kredytu i leasingu – wyjaśnił.

Wyjątkowym rozwiązaniem na tle innych marek jest prezentacja wideo, która powinna rozwiać wątpliwości przed zakupem wybranego auta. Jeszcze tego samego dnia można na nagraniu obejrzeć upolowany model wystawiony w salonie danego dilera. Link do filmu i oferty jest przesyłany SMS-em.

Trzy miesiące za darmo i dostawa pod dom

Przy okazji wdrożenia sprzedaży internetowej, Ford uprościł formalności związane z finansowaniem i zakupem nowego auta, a stos wymaganych dokumentów zredukowano do minimum. W przypadku leasingu dla firm obsługa jest całkowicie bezdotykowa, czyli nie wymaga pojawienia się w salonie. Co więcej, można też zlecić rejestrację auta – całą procedurę wykona wybrany diler.

Ford razem z przecięciem wstęgi do internetowego salonu proponuje także ofertę odroczonej płatności. Na trzymiesięczną karencję mogą liczyć klienci prywatni, którzy wybrali kredyt oraz firmy korzystające z leasingu.

– Wszystkie wydawane samochody Forda są odpowiednio przygotowywane. Dezynfekcja specjalistycznymi środkami obejmuje wnętrze pojazdu oraz niektóre części karoserii - np. ramy drzwi, krawędzie dachu, korek wlewu paliwa czy wentyle. Środek auta jest dodatkowo ozonowany. Newralgiczne elementy wnętrza zostają zabezpieczone przed dotykiem folią, a fotel kierowcy jednorazowym pokrowcem. Samochód może być dostarczony do klienta w ramach bezkosztowej usługi "door-to-door". Dopiero na miejscu wszystkie zabezpieczenia zostają usunięte – wyjaśnił Bogusław Głód.