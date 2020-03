– Przemieszczanie się prywatnymi samochodami osobowymi nie jest zabronione. Rozporządzenie Ministra Zdrowia nakłada na nas obowiązek egzekwowania liczby pasażerów w publicznych środkach transportu zbiorowego. (…) aczkolwiek będziemy monitorowali tę sprawę (liczby osób w samochodach osobowych) i przekazywali ewentualne rekomendacje Ministrowi zdrowia – powiedział Kamiński.

Podkreślił, że rząd oraz służby muszą działać adekwatnie do pojawiających się zagrożeń.

– Będziemy korygować nasze decyzje i przepisy w zależności od potrzeb – powiedział, dodając, że jeżeli minister zdrowia uzna, że coś należy doprecyzować w przepisach, to tego dokona.

"Działania będą naprawdę restrykcyjne"

Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział, że w pierwszych godzinach obowiązywania przepisów, które znalazły się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia policja koncentruje się na działaniach edukacyjno-informacyjnych.

- Nasze samochody służbowe i te specjalnie przystosowane są do przekazywania komunikatów głosowych. Ale też te zwykłe radiowozy posiadające urządzenia nagłaśniające mają za zadanie przejeżdżać przez ulice naszych miast, wsi przez nasze osiedla i przekazywać specjalnie przygotowane komunikaty informujące o wprowadzonych obostrzeniach w zakresie poruszania się po przestrzeni publicznej - podał.

Mówił, że MSWiA rozesłało do około 50 mln abonentów telefonów komórkowych SMS-ową informację o nowych zasadach funkcjonowania policji.

- Zadania dla policjantów (...) to przede wszystkim kontrola osób przebywających w konfiguracji dwa plus na terenach zewnętrznych, w przestrzeni publicznej - poinformował. Dodał, że zalecił "ostrzejsze działania i represje co do grup młodych osób, które gromadzą się w rożnych miejscach i które w sposób lekceważący podchodzą do przepisów". "

- W tych sytuacjach oczekuje się od policjantów zdecydowanej represji - dodał.

Jego zdaniem, trzeba podejść również stanowczo do kwestii komunikacji publicznej. - Dzisiaj za pośrednictwem komendantów wojewódzkich policji zobowiązałem komendantów miejskich, powiatowych, rejonowych do nawiązania kontaktu z władzami samorządowymi i przekazania informacji, że od jutra nasze działania będą naprawdę restrykcyjne w stosunku do kierowców, których autobusy lub tramwaje będą przepełnione i gdzie nie będzie przestrzegana zasada ograniczenia ilości osób w pojazdach - powiedział szef policji.