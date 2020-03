Toyota GR Supra zadebiutowała na początku 2019 roku. W Polsce do tej pory była oferowana w najwyższej odmianie Executive i z 3-litrowym, 6-cylindrowym rzędowym benzyniakiem o mocy 340 KM (500 Nm) w cenie 315 900 zł. Teraz japoński producent powiększa rodzinę o nowy silnik 2.0/258 KM (400 Nm) – w tej wersji GR Supra kosztuje o 106 tys. zł mniej! Ale taniej w tym przypadku wcale nie znaczy gorzej. Podstawowa GR Supra 2.0 jest o 100 kg lżejsza niż jej trzylitrowy odpowiednik i przynajmniej na papierze imponuje osiągami – z seryjnie montowanym 8-biegowym automatem od zera do 100 km/h przyspiesza w 5,2 sekundy! To mniej niż sekunda różnicy do mocniejszej i droższej odmiany.

Nowa Supra 2.0 jest dostępna w wersji Dynamic i Fuji Speedway. Pierwsza odmiana jako najtańsza otwiera cennik – kosztuje od 209 900 zł. Taki samochód standardowo zapewnia przednie i tylne światła LED, 18-calowe alufelgi, cyfrowe zegary, sportowe fotele z Alcantary ze skórzanymi wstawkami z podgrzewaniem i regulacją odcinka lędźwiowego oraz 8,8-calowy kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego z Bluetooth, funkcją rozpoznawania głosu, nawigacją i systemem Toyota Supra Connect. Na ekranie dotykowym wyświetlany jest obraz kamery cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi. Do tego dochodzi zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) i adaptacyjne automatyczne światła drogowe (AHB).

Na cześć toru Fuji Speedway

Toyota GR Supra Fuji Speedway to edycja limitowana stworzona na cześć słynnego toru wyścigowego. W ten sposób Japończycy chcą podkreślić, jak ważną rolę w opracowaniu ich auta odegrał ten obiekt. Toyota na Fuji Speedway testuje swoje samochody ze względu na wysoki stopień trudności oraz rolę, jaką odegrał w historii japońskiego i międzynarodowego motorsportu. W pobliżu toru, również u podnóży zjawiskowej góry Fuji, znajduje się Higashi-Fuji Technical Center, ośrodek badawczo-rozwojowy Toyoty.

A limitowana GR Supra Fuji Speedway to model w kolorach stajni Toyota Gazoo Racing, stąd łączy biały metalizowany lakier z czarnymi 19-calowymi kutymi felgami. We wnętrzu Toyota nie poskąpiła wstawek z włókna węglowego, są też aluminiowe pedały, a kubełkowe fotele pokrywa czarno-czerwona Alcantara. Japońskie coupe w tej wersji ma też bardziej zaawansowany układ jezdny – tu zestaw obejmuje sportowy aktywny mechanizm różnicowy, wzmocnione hamulce Brembo i adaptacyjne zawieszenie AVS, które pozwala wybrać między dwoma trybami – NORMAL oraz SPORT. Auto kosztuje od 223 900 zł.