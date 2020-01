– Traktuję to jako ogromny zaszczyt i wyróżnienie – powiedział Dulnik. – Mam nadzieję, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i kontakty biznesowe pomogą skutecznie realizować wspólne cele. Jestem przekonany, że Energa Basket Liga ma ogromny potencjał do tego, aby w najbliższym czasie dołączyć do grona najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie – stwierdził szef Suzuki Motor Poland.