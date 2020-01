Kia bije rekordy – wynika z najnowszego raportu. W Polsce po raz pierwszy rejestracje nowych samochodów koreańskiej marki przekroczyły 29 tys. egzemplarzy (dokładnie 29 391 sztuk).

– Oznacza to wzrost popytu o niemal 19 proc. w porównaniu z wynikiem w 2018 roku. To drugi największy wzrost w zestawieniu Top10 marek na polskim rynku – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR Manager Kia Motors Polska. – W Europie Kia Motors po raz pierwszy osiągnęła sprzedaż na poziomie ponad pół miliona nowych samochodów i 11. rok z rzędu zakończyła większą sprzedażą niż w roku poprzedzającym – wyliczyła.

Na mapie Starego Kontynentu zawieszonej w gabinecie szefa koreańskiej marki najważniejszymi graczami są kolejno: Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Francja. Kia Motors Polska zajmuje 6. lokatę w wewnętrznym rankingu koncernu, ale udział w rynku ma większy niż czołowa "wielka piątka".

Kia Ceed skradła show

W 2019 roku koniem pociągowym biznesu okazały się modele kompaktowej rodziny Ceed (Ceed 5d, Ceed kombi, ProCeed i Xceed). Kierowcy kupili ponad 110 tys. aut należących do tego klanu, a to oznacza, że popularność poszybowała aż o 46 proc. w porównaniu do 2018 roku. Tym samym SUV Sportage stracił koronę i spadł drugie miejsce (109,8 tys. sztuk).

Podobnie było w Polsce – w 2019 roku rekordzistą pod względem sprzedaży został nowy Ceed z wynikiem 8487 egz. Drugi stopień to Sportage (6439 szt.). Podium uzupełnił Stonic (3325 aut). O czwartą lokatę w rankingu walczyły Rio (2682 szt.), Optima (2310 samochodów) i Venga (2072 egz.).

Kia Niro elektryzuje

Krzesak wskazała, że do zeszłorocznego wyniku marki Kia przyczyniło się także zwiększone zainteresowanie gamą modeli hybrydowych i elektrycznych (wzrost o ponad 14 proc. do ponad 66 tys. aut). Niro dostępne w trzech wersjach napędowych (hybrydowej, hybrydowej typu plug-in oraz na prąd) okazało się najpopularniejsze. W 2019 roku ta ten model skusiło się ponad 57,5 tys. osób (o 27 proc. więcej niż w 2018 r.).

Debiutująca w 2019 roku nowa elektryczna Kia e-Soul niemal podwoiła popyt na e-auta koreańskiej marki – z 7064 egz. w 2018 r. do przeszło 13 tys. sztuk w 2019 r. (+86 proc.). Optima Plug-in Hybrid jako sedan i kombi także przyciągnęła więcej chętnych (+23 proc.).