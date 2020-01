Kia Optima, którą znasz odchodzi do historii i znika z polskiego rynku. Jednak w skali świata sedany tej wielkości są ciągle pożądane, a koreańska marka nie zamierza rezygnować z udziału w tym segmencie. Dlatego na jej miejsce wjeżdża globalny model nowej, 6. generacji – na razie pod nazwą K5.

Przy projektowaniu nowej generacji natchnieniem twórców musiała być zjawiskowa Kia Stinger. Wystarczy spojrzeć na proporcje nadwozia w stylu fastback – długa maska i kabina przesunięta do tyłu dały efekt wysportowanej sylwetki. Nowe auto od poprzedniej Optimy jest niższe o 20 mm (do 1445 mm), długość samochodu wzrosła o 50 mm (do 4905 mm), jego szerokość o 25 mm (do 1860 mm), a rozstaw osi o 45 mm (do 2850 mm).

Dłuższe, niższe i szersze nadwozie na drodze nie tylko wygląda efektownie. Zdaniem producenta nowy projekt to również lepsze właściwości jezdne. A o emocje i bezpieczeństwo ma zadbać m.in. napęd na cztery koła, który pierwszy raz będzie dostępny w tym aucie. Producent przewidział także nową 8-biegową dwusprzęgłową przekładnię.

I właśnie na przykładzie tworzenia nowego modelu Kia pochwaliła się w ilu procesach będzie wykorzystywać wirtualną rzeczywistość podczas opracowywania samochodów w przyszłości. Dzięki specjalnym aplikacjom technologia VR pozwala zintegrować kilka pracochłonnych i czasochłonnych procesów oraz umożliwia stylistom i inżynierom przeprowadzenie oceny jakości projektu pod względem zarówno designu, jak i rozwiązań technicznych.

Uruchomienie systemu technologii VR w głównym Centrum Badawczo-Rozwojowym Kia Motors w Namyang w Korei Południowej to jedynie część inwestycji. Ich łączna wartość jest szacowana na blisko 13 mln dolarów. Spece z Kia oceniają, że po pełnym wdrożeniu wirtualnych procesów we wszystkich etapach tworzenia nowych modeli, czas ich opracowywania skróci się o nawet 20 proc. Dzięki temu roczne wydatki na cele badawczo-rozwojowe będą niższe o 15 proc.

Okulary VR pozwalają stylistom i inżynierom na bieżąco prowadzić symulacje i sprawdzać efekt wprowadzonych zmian, a 36 czujników, które śledzą ich ruchy każdemu z nich umożliwiają udział w modyfikacjach w czasie rzeczywistym. Dzięki VR w ocenie projektu jednocześnie może brać udział nawet 20 osób. Co istotne, takie rozwiązanie ułatwia współpracę speców w centrach projektowych rozrzuconych po świecie - w Europie, Ameryce, Chinach i Indiach. A za sprawą technologii rozszerzonej rzeczywistości AR (Augmented Reality) wirtualna praca nad projektem przebiega znacznie szybciej niż dotychczas. Wirtualne procesy Kia wprowadza również do planowania przebiegu produkcji przyszłych modeli.

Wcześnie sprawdzanie jakości wykonania samochodu rozpoczynała się dopiero po wytworzeniu egzemplarzy przedprodukcyjnych. Od teraz będzie to możliwe na znacznie wcześniejszym etapie tworzenia nowego modelu. Dalsze zastosowanie technologii VR i AR przewiduje się na potrzeby testowania jazdy autonomicznej na najwyższym, piątym poziomie. Szefowie koreańskiej marki spodziewają się, że wirtualne procesy weryfikacji powinny zdecydowanie przyspieszyć zarówno prace rozwojowe nad samochodami autonomicznymi, jak również wdrożenie ich do produkcji.

Kia Optima nowej generacji z przeznaczeniem na europejskie rynki prawdopodobnie zadebiutuje wiosną w Genewie. Można spodziewać się, że jej styl będzie identyczny jak stworzonego wirtualnie modelu K5.