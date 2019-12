Wygląda na to, że już niebawem kierowcy będą musieli ostro zwolnić. Premier Morawiecki w czasie akcji edukacyjnej zorganizowanej na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie zapowiedział prawdziwą rewolucję w przepisach o ruchu drogowym.

– W bardzo krótkim tempie wprowadzamy trzy dodatkowe ograniczenia. Po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie jest to ograniczenie do 50 km/h jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę – ogłosił szef rządu. – Również wdrażamy zasadę, że w sytuacji przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym również będzie można odebrać prawo jazdy – dodał.