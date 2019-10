Od wejścia do Unii Europejskiej nad Wisłę sprowadzono ponad 13 mln aut. Rok 2018 był rekordowy jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych pojazdów – 1,6 mln egz., z czego milion przywieziono właśnie z zagranicy (60 proc. pochodziło z Niemiec). W tym roku do końca sierpnia "na lawetach" wjechało prawie 630 tys. sztuk. A jakich używanych samochodów dziś pożądają Kowalski i Nowak? Które modele są najczęściej poszukiwane przez kierowców?

Preferencje Polaków może zobrazować najnowszy miesięczny raport AAA Auto, który powstał po analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dilerów aut używanych. Z zestawienia wynika, że we wrześniu 2019 roku w Polsce pojawiło się ponad 268 tys. ofert sprzedaży pojazdów z drugiej ręki, czyli niemal 3 tys. więcej niż w sierpniu.

Średnia cena samochodu oferowanego do sprzedaży wynosiła 18 700 zł. To o 800 zł drożej niż miesiąc wcześniej (w sierpniu – 17 900 zł). Mediana przebiegu wystawionych aut używanych – 180 500 km (w to akurat ciężko dać wiarę). A średnia wieku to nieco ponad 11 lat, czyli auta zostały wyprodukowane w 2008 roku.

Opel Astra J Sports Tourer 2010-2016 / Opel

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż we wrześniu 2019 roku był Opel Astra (8732 samochodów). Na drugim miejscu znalazło się Audi A4 (7025), a podium uzupełnił Volkswagen Passat (6780 sztuk).

Największa liczba ofert prezentowała auta z silnikami Diesla (134 tys.), benzynowym (110,7 tys.) oraz LPG (ponad 20 tys.). Hybryd wystawiono 1415 szt., aut z instalacją CNG (gaz ziemny) - 134, a samochodów elektrycznych - 43 egz.

Audi A4 / Audi

Top 10 aut używanych we wrześniu 2019 roku:

1. Opel Astra

2. Audi A4

3. Volkswagen Passat

4. BMW serii 3

5. Volkswagen Golf

6. Ford Focus

7. Skoda Octavia

8. Opel Corsa

9. Ford Mondeo (awansował z 10. lokaty w sierpniu)

10. BMW serii 5 (spadło z 9. miejsca w sierpniu)

Volkswagen Passat / Volkswagen

Najtańsze i najdroższe

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych we wrześniu pojawiło się w województwie mazowieckim (48 250 ofert), a najmniej w województwie opolskim (4333 ofert).

Opel Astra H Caravan 2004-2010 / Opel

Najdroższe auta oferowano w województwie mazowieckim (mediana ceny: 23 900 zł), a najtańsze w województwie kujawsko-pomorskim (14 500 zł).