Skoda CITIGOe iV – elektryczna i cała na biało właśnie zjechała z linii produkcyjnej w fabryce Grupy Volkswagen w Bratysławie. To pierwszy w niemal 125-letniej historii marki seryjny samochód na prąd.

Skoda CITIGOe iV / Skoda

Możliwości napędu Skody CITIGOe iV już na kartce robią wrażenie. Elektryczny silnik generuje 61 kW (83 KM) oraz 210 Nm. Moment obrotowy jest przenoszony na przednie koła za pośrednictwem 1-biegowej przekładni. Energię przechowuje zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 36,8 kWh, które składają się z 168 ogniw. Taki magazyn elektryczności powinien pozwolić na pokonanie 260 km. To zasięg, który w praktyce w pełni wystarczy do jazdy w warunkach miejskich nawet na kilka dni.

Wygląda na to, że Skoda CITIGOe iV ze swoją miejską 3,6-metrową karoserią może stać się dla Kowalskiego przepustką do świata samochodów elektrycznych / dziennik.pl

A szybkość ładowania zależy od mocy ładowarki. W domowych warunkach z wykorzystaniem ładowarki naściennej po podpięciu pod prąd zmienny (7,2 kW) uzupełnienie pustego akumulatorowa do 80 proc. potrwa 4 godziny i 8 minut. Zwykłe gniazdko to ponad 12,5 godziny ładowania. Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze CCS, akumulator CITIGOe iV można naładować do 80 proc. jego pojemności w godzinę.

Skoda CITIGOe iV / Materiały prasowe / ĹKODA AUTO

Jazda? CITIGOe iV przyspieszy od 0 do setki w 12,5 sekundy. Zryw z 60 km/h do 100 km/h zajmie 7,6 s. Prędkość maksymalną ograniczono do 130 km/h. Krótko mówiąc, napęd elektryczny jest gwarancją tego, że pierwsza e-Skoda za każdym razem będzie nabierać szybkości bezszelestnie, bez ociągania. A silnik uszczęśliwi płynnością rozpędzania.

Skoda CITIGOe iV ma 3597 mm długości i 1645 mm szerokości. Auto oferuje czteroosobowe wnętrze z bagażnikiem o pojemności 250 l, który można zwiększyć do 923 l po złożeniu tylnych siedzeń / Dziennik Gazeta Prawna

W Polsce Skoda CITIGOe iV jest dostępna w dwóch wersjach: Ambition i Style. Pierwsza, bazowa odmiana oferuje m.in.: asystenta pasa ruchu, automatyczną klimatyzację, Radio Swing z Bluetooth, reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej LED, kabel do ładowania z domowego źródła prądu 230 V oraz gniazdo Type 2, które umożliwia ładowanie prądem przemiennym do 7,2 kW.

Skoda CITIGOe iV / Materiały prasowe / IvoHercik.com

Bogatsza Style zapewnia m.in.: 16-calowe alufelgi, pakiet sunset z przyciemnianymi szybami bocznymi i szybą pokrywy bagażnika, trójramienną wielofunkcyjną kierownicę, oświetlenie wnętrza LED Ambiente, gniazdo CCS umożliwiające ładowanie prądem stałym do 40 kW oraz kabel do ładowania prądem przemiennym na stacjach ładowania do 7,2 kW.

Podstawowa wersja Ambition została wyceniona na 81 900 zł. Jednak z okazji premiery auto w limitowanej serii jest oferowane taniej – od 73 300 zł (odmiana Ambition). Cena wyższej wersji Style startuje z poziomu 81 300 zł. Po skorzystaniu z 30 proc. rządowego dofinansowania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu ceny elektrycznej Skody spadną odpowiednio do 51 310 zł i 56 910 zł (niewiele mniej trzeba mieć na zakup podobnie wyposażonego VW up! z silnikiem benzynowym 1.0).

Skoda CITIGOe iV Style różni się od Ambition nie tylko ceną i lepszym wyposażeniem. Jej instalacja pozwala też na szybsze ładowanie akumulatorów prądem stałym – dlatego ten wariant powinny rozważyć osoby, które elektryczną Skodą będą chciały wybrać się w dłuższe trasy.

Skoda CITIGOe iV / Materiały prasowe

Przy tym poziomie kosztu zakupu CITIGOe iV zaczyna wyrastać na elektryczny przebój Skody nad Wisłą. Z naszych informacji wynika, że kierowcy w Polsce już składają zamówienia na ten samochód przez system internetowy. A to oznacza decyzję bez jazdy próbnej. W ciemno.

Skoda CITIGOe iV / Materiały prasowe / MartinSznapka