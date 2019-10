Pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie placu Piłsudskiego zostaną wprowadzone w czwartek, 3 października. Od godziny 6 do 18 zamknięte dla ruchu zostaną pl. Piłsudskiego, Wierzbowa, Focha, Moliera, pl. Teatralny, Ossolińskich, Tokarzewskiego-Karaszewicza. Takie same zmiany i w tych samych godzinach zostaną wprowadzone w piątek, 4 października.

W tych dniach zmienią się również trasy kursowania niektórych autobusów. W godzinach od 6 do 18 autobusy linii E-2, 107 i 111 będą kursowały ulicami: Senatorska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście. Natomiast autobusy linii 128 i 175 pojadą ulicami Królewską, Kredytową, Jasną, Świętokrzyską, Emilii Plater i Twardą do przystanku na pl. Grzybowskim.

Kolejne zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w sobotę, 5 października, gdy od godz. 6 do 18 zamknięte dla ruchu będą: Królewska od Marszałkowskiej do Krakowskie Przedmieście, pl. Piłsudskiego, Wierzbowa, Focha, Moliera, pl. Teatralny, Ossolińskich i Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Ponadto, od czwartku do soboty, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się z możliwością odholowania pojazdu na koszt właściciela na: Królewskiej, Tokarzewskiego-Karaszewicza wraz z parkingami przed budynkiem Hotelu Europejskiego i Dowództwa Garnizonu Warszawskiego, Ossolińskich, Wierzbowej, Moliera, Fredry, Canaletta i pl. Teatralnym, wraz z parkingiem przed gmachem Teatru Wilskiego Opery Narodowej.

Utrudnień w komunikacji miejskiej należy się również spodziewać w sobotę. W godzinach od 6 do 19 autobusy linii 102 i 105 w kierunku PKP Olszynka Grochowska i pętli Browarna będą jeździły al. Jana Pawła II i Świętokrzyską. Autobusy linii 107 i 111 w kierunku Kierbedzia i Gocławia pojadą Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi, a autobusy linii 116, 178, 180, 503 i 518, jadąc w kierunku Wilanowa, PKP Ursus, Skorosz, Natolina Płn. i pl. Trzech Krzyży, zjadą Kapucyńską na al. "Solidarności" i dalej przez pl. Bankowy i ul. Marszałkowską. Wszystkie wymienione linie w drodze powrotnej będą kursowały ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską. Autobusy linii 128 i 175 pojadą ulicami Królewską, Kredytową, Jasną, Świętokrzyską, Emilii Plater i Twardą do przystanku na pl. Grzybowskim. Linia 222 pojedzie ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską do przystanku na Bielańskiej, a z powrotem będą kursowały ulicami: Senatorska – Miodowa – Kapucyńska – al. "Solidarności" – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie.