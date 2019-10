Volkswagen e-up! to najmniejszy samochód elektryczny niemieckiego producenta. Elektryk w nowej odsłonie debiutował na początku października we Frankfurcie, a teraz można go zamawiać w Polsce. W porównaniu do pierwszej edycji z 2016 roku radykalnie zmieniły się parametry tego auta.

Volkswagen e-up! / dziennik.pl

Elektryczny silnik generuje 61 kW (83 KM) oraz 210 Nm. Moment obrotowy jest przenoszony na przednie koła za pośrednictwem 1-biegowej przekładni. Energię przechowuje zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności energetycznej 32,3 kWh (to blisko dwukrotnie więcej niż dotychczas). Taki magazyn elektryczności powinien wystarczyć na pokonanie 260 km. Oznacza to, że w warunkach miejskich prądu wystarczy nawet na kilka dni jazdy.

Volkswagen e-up! / Volkswagen

Ładowanie można przeprowadzić na trzy sposoby. Korzystając ze zwykłej sieci energetycznej i gniazdka w domu - wówczas czas ładowania akumulatora od 0 do 100 proc. wynosi 16 godzin. Przy pomocy Wallboxa - czas ładowania skraca się do 5,5 godziny. Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze CCS, akumulator e-up!-a można naładować do 80 proc. jego pojemności w mniej godzinę.

Volkswagen e-up! / dziennik.pl

Dzięki seryjnej aplikacji We Connect przy pomocy smartfona kierowca może kontrolować nie tylko informacje na temat przebiegu każdej trasy (prędkość, zużycie i odzysk energii) czy sprawdzić położenie samochodu, ale również zaprogramować godzinę rozpoczęcia i końca ładowania akumulatora oraz czas uruchomienia klimatyzacji, aby schłodzić wnętrze pojazdu przed rozpoczęciem podróży.

Volkswagen e-up! / dziennik.pl

Jazda? Volkswagen e-up! przyspieszy od 0 do setki w 12,3 sekundy. Zryw z 60 km/h do 100 km/h zajmie niecałe 8 s. Prędkość maksymalną celowo ograniczono do 130 km/h. Krótko mówiąc, napęd elektryczny jest gwarancją tego, że najmniejszy e-VW za każdym razem będzie nabierać szybkości bezszelestnie, bez ociągania. A silnik ucieszy płynnością rozpędzania.

Volkswagen e-up! / Volkswagen

Cena? Volkswagen e-up! kosztuje od 96 290 zł. To o 20 900 zł mniej od ceny z 2016 roku, kiedy ten niemiecki elektryk debiutował na rynku.

– Przystępna cena nowego modelu wynika z faktu, że e-up! będzie produkowany w dużej liczbie egzemplarzy. Volkswagen będzie sprzedawał od teraz znacznie więcej samochodów elektrycznych. W wypadku czterodrzwiowego e-up! liczba produkowanych aut – według prognoz – również ma być znacznie większa niż w wypadku poprzednika – powiedział dziennik.pl Hubert Niedzielski, szef PR marki Volkswagen.

Volkswagen e-up! / dziennik.pl

Producent oferuje do wyboru jest siedem kolorów nadwozia, dwa kolory dachu (czarny lub biały), trzy rodzaje obręczy kół w rozmiarze od 14 do 16 cali, elementy wykończenia tablicy rozdzielczej w dwóch kolorach i dwa wzory tapicerki siedzeń.

Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. automatyczną klimatyzację, radio Composition Phone, nawigację i system rozpoznawania znaków drogowych dzięki aplikacji Maps + More oraz We Connect App. Na elektryczny układ napędowy Volkswagen udziela gwarancji na 8 lat lub do przebiegu 160 tys. km.

Volkswagen e-up! / Volkswagen

Volkswagen e-up! / dziennik.pl