Premier pytany o takie deklaracje, jak polski samochód elektryczny, polskie autobusy na prąd czy budowa mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus mówił, że jego obietnicą były autobusy elektryczne "i jeździ ich coraz więcej po Polsce, po polskich miastach".

Pytany o rozwój budownictwa mieszkaniowego i opóźnienia programu Mieszkanie Plus Morawiecki powiedział, że 4-5 lat temu budowano 147 tys. mieszkań rocznie. - Po ułatwieniach i udogodnieniach w prowadzonych przez rząd i m.in. programie Mieszkanie Plus powstanie w tym roku 200 tys. mieszkań - podał premier. W zeszłym była to liczba 185-187 tys. mieszkań, czyli już o ok. 40 tys. wyższa, niż pięć lat temu.

- To wszystko na skutek różnego rodzaju działań, które my wdrożyliśmy - dodał.

Zaznaczył, że jego zdaniem najważniejsza jest "wielka podaż mieszkań na rynku", żeby zrekompensować ich deficyt.

Podał, że w ramach "Mieszkania Plus na deskach kreślarskich jest co najmniej 38 tys. mieszkań - na różnych etapach budowy. - Wiadomo, że mieszkania nie buduje się w ciągu roku, proces budowy całego osiedla, to czasem około czterech lat - podkreślił premier.

- Wypełnianie obietnic, to jest nasz znak firmowy - zapewnił premier. - Wiarygodność, to jest nasz znak firmowy. 500 Plus, Emerytura Plus, Fundusz Dróg Samorządowych to bardzo mocny znak firmowy - podkreślił.