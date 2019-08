W sieci pojawiło się zdjęcie kierowcy Suzuki, które wywołało prawdziwą lawinę komentarzy. Powód? Najdobitniej wyjaśnił to sam autor ujęcia (pisownia oryginalna)…

– Dla przeciwwagi (...) będzie coś pozytywnego. Pozdrawiam Pana z ciemnego Suzuki Grand Vitara, który dziś ok. 12:30 przy ZS1 zatrzymał samochód, żeby przeprowadzić starszą panią przez ulicę. Widać że pani już w takim wieku że ledwo stała na nogach, u boku dwie kule, a kto jeździ tamtędy często ten wie jak duży jest ruch samochodów i mimo przejścia dla pieszych z wysepką ciężko jest się wbić żeby przejść. Pan spokojnie zatrzymał auto, przeprowadził Panią, przeprosił czekających kierowców i odjechał. Nikt nie zatrąbił. Więc pozdrawiam! Wiara w człowieka przywrócona, dzień od razu lepszy :) chłopak z szarej Mazdy – zakończył relację.

Pod zdjęciem, które zdobyło już kilka tysięcy kciuków w górę i serduszek wysypały się komentarze.

– Ten człowiek prawdopodobnie ma lub miał PRAWDZIWYCH rodziców! Takich rzeczy uczą pierwsze autorytety - rodzice właśnie. Piękne zachowanie, myślę, że czekający w samochodach kierowcy czegoś się nauczyli – to tylko jeden głos z setek wpisów.

– Pomoc innym to także element naszego Way of Life. Dziękujemy za ten piękny gest! – można przeczytać przy zdjęciu ze Szczytna udostępnionym przez oficjalny profil Suzuki Motor Poland.