Koncern Volkswagen podał, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku przychody ze sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku zwiększyły się o 4,9 proc. do 125,2 (w 2018 roku: 119,4) mld euro. W pierwszym półroczu marki należące do Grupy VW przekazały kluczyki do 5,4 mln nowych aut (w 2018 r.: 5,5 mln sztuk, -2,8 proc.). Co ciekawe, mimo zmniejszenia wolumenu uzyskano wzrost przychodu ze sprzedaży. Po półroczu pierwsze skrzypce grają VW, Porsche oraz Skoda. Ta ostatnia przyrostami przebiła wszystkie marki w koronie niemieckiego koncernu.

Volkswagen Passat / dziennik.pl

Przychody ze sprzedaży aut marki Volkswagen Samochody Osobowe w ciągu sześciu miesięcy 2019 roku wzrosły o 3,4 procent do 44,1 mld euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami nadzwyczajnymi zwiększył się do 2,3 mld euro (w 2018 roku: 2,1). Poprawa miksu sprzedaży oraz polityki cenowej, a także dobra sytuacja pod względem kosztów z zapasem zrównoważyły mniejszą sprzedaż i niekorzystną sytuację walutową. W związku ze sprawą silników Diesla w omawianym okresie wzrosły obciążenia o 0,4 mld euro.

Volkswagen Passat / dziennik.pl

Nowa polityka w odniesieniu do wielomarkowych firm spowodowała, że przychody ze sprzedaży w wypadku marki Audi zmniejszyły się do 28,8 (w 2018 roku: 31,2) mld euro. Zysk operacyjny na poziomie 2,3 mld euro był mniejszy niż w zeszłym roku (w 2018 roku: 2,8). Obciążenia były spowodowane wprowadzaniem nowych modeli i wycofywaniem poprzednich, mniejszą sprzedażą wynikającą z wprowadzania procedury WLTP, zwiększeniem inwestycji w nowe produkty i technologie, wzrostem kosztów oraz sytuacją na rynku walut. Pozytywny efekt miały oferta produktowa i koszty produkcji.

W porównaniu z poprzednim rokiem Skoda zwiększyła przychody ze sprzedaży o 10,8 proc. do 10,2 mld euro. Wzrost był wynikiem przede wszystkim przejęcia odpowiedzialności za rynek indyjski. Zysk operacyjny zwiększył się o 3 mln euro do 824 mln euro. Negatywne wpływy wynikające z kursów walut i wzrostu kosztów zrekompensowano większą sprzedażą i odpowiednią polityką cenową.

Od stycznia do czerwca 2019 roku firma dostarczyła 495 tys. samochodów do klientów na całym świecie, nie wliczając rynku chińskiego. Oznacza to wzrost o 1,6 proc. Całkowite wyniki dostaw do odbiorców na świecie, 620 900 pojazdów (-4,9 proc.), są efektem niekorzystnej sytuacji na chińskim rynku motoryzacyjnym.

Skoda Scala / dziennik.pl

W wypadku marki Seat przychody ze sprzedaży wyniosły 6,3 mld euro, czyli były o 8,3 proc. lepsze od wyniku osiągniętego w tym samym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się – dzięki większej sprzedaży i dobrej ofercie – o 1,9 proc. do 216 mln euro i z naddatkiem zrównoważył obciążenia wynikające ze zwiększenia kosztów.

Marka Bentley zwiększyła przychody ze sprzedaży do 835 mln euro (w 2018 roku: 757). Zysk operacyjny zwiększył się natomiast do 57 (w 2018 roku: - 80) mln euro. Oprócz większej sprzedaży pozytywny wpływ na tę sytuację miały oszczędności w zakresie kosztów podjęte w ramach bieżącego programu poprawy efektywności, atrakcyjna oferta i sytuacja walutowa.

Porsche zwiększyło przychody ze sprzedaży o 9 proc. do 12,2 mld euro (w 2018 roku: 11,2). Zysk operacyjny przed zdarzeniami nadzwyczajnymi wzrósł – głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży – o 2,5 procent do 2,1 mld euro. Pozytywny wpływ miała ponadto sytuacja w dziedzinie kosztów, negatywny zaś – sytuacja w zakresie kursów walut. W związku ze sprawą diesli w omawianym okresie obciążenia wzrosły o 0,5 mld euro.

Volkswagen Samochody Użytkowe zwiększył przychody ze sprzedaży o 2,6 proc. do 6,5 mld euro. Mimo zwiększenia sprzedaży, zmniejszenia kosztów i poprawy w zakresie marż wynik operacyjny marki zmniejszył się o 10,8 proc. do 506 mln euro. Było to spowodowane przede wszystkim większymi kosztami stałymi i nakładami na rozwój, a także gorszą sytuacją pod względem oferty produktów.

Volkswagen Grand California jest produkowany w Polsce / Volkswagen

Scania zwiększyła przychody ze sprzedaży do 7,1 mld euro (w 2018 roku: 6,3). Zysk operacyjny wzrósł do poziomu 828 (w 2018 roku: 618) mln euro. Wynika to głównie ze zwiększonego zbytu aut, lepszej sytuacji w dziedzinie sprzedaży oryginalnych części zamiennych, usług finansowych i kursów walut, a także jest wynikiem dobrej oferty marki. Negatywny wpływ miała natomiast sytuacja w dziedzinie kosztów.

MAN Samochody Użytkowe zwiększył przychody ze sprzedaży do 6,3 mld euro (w 2018 roku: 5,8). Zysk operacyjny zmniejszył się do 248 (w 2018 roku: 258) mln euro. Poprawie sytuacji w dziedzinie sprzedaży i marż towarzyszyły inwestycje w rozwój aut ciężarowych i autobusów nowej generacji, wzrost kosztów oraz negatywna sytuacja walutowa.

Power Engineering osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,9 mld euro (w 2018 roku: 1,6). Wynik operacyjny zmniejszył się do 42 (w 2018 roku: 68) mln euro. Volkswagen Financial Services zwiększył przychód ze sprzedaży do 18 mld euro (w 2018 roku: 16,7); wynik operacyjny w wysokości 1,3 mld euro był nieco wyższy niż w zeszłym roku.