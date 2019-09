Skoda wjeżdża w erę elektromobilności i zaczyna pisać nowy rozdział w niemal 125-letniej historii tworzenia aut. Szefowie marki należącej go Grupy Volkswagen – jako jeden z priorytetów w rozwoju firmy – wybrali właśnie napęd elektryczny i zapowiadają ponad 10 nowych samochodów na prąd. Pojawią się one na rynku w ciągu najbliższych 3 lat – listę premier zaplanowano aż do 2022 roku. Fundamentem rewolucji ma być wprowadzona niedawno na rynek nowa globalna marka iV, zajmującą się rozwojem aut elektrycznych oraz rozbudową infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania e-samochodów. A pierworodnymi młodej rodziny są pokazane we Frankfurcie dwa modele – elektryczne CITIGOe oraz nowy Superb z napędem hybrydowym typu plug-in. Na co mogą liczyć kierowcy?

Skoda Superb iV / Skoda

Pierwszym zelektryfikowanym autem tej marki, które pojawi się w sprzedaży będzie odmłodzona Skoda Superb z napędem hybrydowym plug-in (ładowanie akumulatorów z gniazdka). Pod nowymi szatami inżynierowie ukryli duet turbobenzynowego silnika 1.4 TSI/156 KM z jednostką elektryczną o mocy 85 kW. W sumie kierowca dostaje pod nogę 218 KM i 400 Nm, a za ich przeniesienie na koła odpowiada 6-biegowa dwusprzęgłowa przekładania DSG. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji - umieszczony przed tylną osią litowo-jonowy - akumulator o pojemności 13 kWh, który w 3,5 godziny można do pełna naładować z gniazdka. Superb już dzisiaj spełnia normę Euro 6d w zakresie emisji spalin, która będzie obowiązywać od 2021 r.

Skoda Superb iV kombi / Skoda / MartinSznapka

W ocenie producenta, silnik spalinowy będzie wykorzystywany głównie przy średnich i dużych prędkościach. Podczas podróży z niską oraz zmienną prędkością napęd zapewni elektryczna część układu – wówczas ostrzegając pieszych i rowerzystów specjalnym dźwiękiem Superb plug-in zapewni ok. 55 km zasięgu według nowego cyklu WLTP. Mało? Badania przeprowadzone w Niemczech dowodzą, że 80 proc. codziennie pokonywanych tras nie przekracza 50 km. Dla użytkownika hybrydowego Superba oznacza to, że "na prąd" dojedzie do pracy, wepnie auto do gniazdka (firmowego = za darmo?) na ładowanie i wrócić do domu, a po drodze zrobi zakupy. W ocenie konstruktorów elektryczność jest tańsza od paliwa, dlatego kierowcy mogą zaoszczędzić, regularnie doładowując akumulator zamiast tankować na stacji.

Skoda Superb iV / dziennik.pl

Hybrydowy Superb ma też być długodystansowcem – przy wykorzystaniu energii elektrycznej i benzyny z 50-litrowego zbiornika powinien pokonać 850 km. W Polsce spalinowo-elektryczny model zadebiutuje na początku 2020 roku.

Skoda Superb iV / Dziennik Gazeta Prawna

Kolejnym modelem nowej marki iV stworzonej przez Skodę będzie całkowicie elektryczne CITIGOe i wygląda na to, że ze swoją miejską 3,6-metrową karoserią ten model może stać się dla Kowalskiego przepustką do świata samochodów elektrycznych.

Skoda Superb iV / Dziennik Gazeta Prawna

Możliwości napędu Skody CITIGOe już na kartce robią wrażenie. Elektryczny silnik generuje 61 kW oraz 210 Nm. Energia jest przechowywana w zestawie akumulatorów litowo-jonowych o pojemności energetycznej 36,8 kWh, które składają się z 168 ogniw. Taki magazyn elektryczności powinien wystarczyć na pokonanie 260 km.

Skoda CITIGOe / Dziennik Gazeta Prawna / IvoHercik.com

Ładowanie zależy od mocy ładowarki. W domowych warunkach z wykorzystaniem ładowarki naściennej po podpięciu pod prąd zmienny (7,2 kW) uzupełnienie pustego akumulatorowa do 80 proc. potrwa 4 godziny i 8 minut. Zwykłe gniazdko to ponad 12,5 godziny ładowania. Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze CCS, akumulator CITIGOe można naładować do 80 proc. jego pojemności w godzinę.

Skoda CITIGOe / dziennik.pl

Jazda? CITIGOe przyspieszy od 0 do setki w 12,5 sekundy. Zryw z 60 km/h do 100 km/h zajmie 7,6 s. Prędkość maksymalną celowo ograniczono do 130 km/h. Krótko mówiąc, napęd elektryczny jest gwarancją tego, że pierwsza e-Skoda za każdym razem będzie nabierać szybkości bezszelestnie, bez ociągania. A silnik ucieszy płynnością rozpędzania.

Skoda CITIGOe / Dziennik Gazeta Prawna

– Skoda CITIGOe iV będzie dostępna w Polsce już od początku 2020 roku. W związku z wprowadzeniem jej na rynek przygotowujemy specjalny pakiet korzyści, który sprawi, że zakup naszego pierwszego w pełni elektrycznego modelu będzie bardzo atrakcyjny – powiedziała dziennik.pl Klaudyna Gorzan, kierownik ds. PR marki Skoda. – Samochód ten skrojony jest idealnie na potrzeby miejskiej jazdy. Jest cichy, dynamiczny, bezemisyjny a 260 kilometrów zasięgu w praktyce w pełni wystarczy do jazdy w warunkach miejskich nawet na kilka dni – skwitowała.

Nieoficjalnie mówi się, że będzie to najtańszy nowy samochód elektryczny na polskim rynku. Cena? Podobno mniej niż 80 tys. zł.

Skoda CITIGOe / Dziennik Gazeta Prawna

Skoda CITIGOe / dziennik.pl

Skoda CITIGOe / PAP/EPA / SASCHA STEINBACH