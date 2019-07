Manualne skrzynie biegów szczyt popularności mają raczej za sobą. Jednak w ocenie ludzi z Volkswagena nawet niewielkie zmiany konstrukcyjne przeprowadzone pod kątem zwiększenia ich sprawności i ograniczenia zużycia paliwa mogą mieć poważny wpływ na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i na środowisko. A wszystko dlatego, że w globalnej skali mechaniczne przekładnie wciąż mają znaczący udział w całym rynku. Dodatkowo popularność pojazdów wyposażonych w koła o dużych średnicach stawia nie byle jakie wyzwania przed konstruktorami przekładni ręcznych. Najnowsze dzieło inżynierów VW ma sprostać tym wymaganiom…

– MQ281 to bardzo efektywna przekładnia mechaniczna, która znakomicie spełnia to zadanie i która będzie wkrótce stosowana w produkowanych na masową skalę samochodach różnych klas – powiedział Helmut Göbbels, szef działu rozwoju mechanicznych skrzyń biegów Volkswagena.

Skrzynia MQ281 działa w zakresie maksymalnego momentu obrotowego o wartości od 200 do 340 niutonometrów i może całkowicie zastąpić stosowaną dotąd przez Volkswagena przekładnię z oznaczeniem MQ250, a w niektórych przypadkach także przekładnię MQ350.

Inżynierowie podkreślają, że nowa skrzynia wyróżnia się dużym zakresem rozpiętości przełożeń. Z jednej strony daje to możliwość dynamicznego startu po rozruchu samochodu (także w wypadku ciężkich pojazdów z dużymi kołami), z drugiej sprzyja tzw. downspeedingowi, czyli jeździe na wysokich biegach przy niskiej liczbie obrotów, co pozwala oszczędzać paliwo. Konstruktorzy twierdzą, że w nowej przekładni główny nacisk położono na uzyskanie jak najwyższego stopnia sprawności.

– Zastosowaliśmy wirtualne metody prac konstrukcyjnych – wyjaśnia Göbbels. – Dzięki temu mogliśmy zastosować nowy system smarowania. Zastosowanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie sprawiło, że olej do kół zębatych i łożysk jest doprowadzany równomiernie i optymalnie, do 1,5 litra zmniejszyła się też ilość oleju zużywanego w całym cyklu życia przekładni – dodaje.

Skrzynia biegów nowej generacji pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla nawet o 5 gram na kilometr / Volkswagen

Aby zmniejszyć tarcie opracowano nowy rodzaj łożysk dostosowanych do specyfiki tej przekładni; zastosowano łożyska o zmniejszonym tarciu i z bezstykowymi uszczelkami. Zoptymalizowano także rodzaj materiałów i ich wykorzystanie w obudowie przekładni. Nowa skrzynia biegów przyczynia się do zmniejszenia niepożądanych dźwięków – wzrasta przez to komfort podróży samochodem i zmniejsza się liczba drgań odczuwanych i rejestrowanych akustycznie przez pasażerów.

Tak jak wiele innych skrzyń biegów, również nowa MQ281 jest wytwarzana samodzielnie przez Volkswagena – początek seryjnej produkcji nastąpi w fabrykach w Barcelonie (Hiszpania) i w Cordobie (Argentyna). Nowa przekładnia zostanie najpierw zastosowana w Passacie, a potem w modelach niemal wszystkich klas produkowanych przez koncern VW.