Policja powiększa flotę modeli BMW patrolujących polskie drogi. Kierowcy już muszą uważać na najnowsze BMW serii 3 Gran Turismo xDrive, które w drogówce będą służyć jako auta nieoznakowane. Jak wcześniej informowaliśmy, mundurowi zakupili 31 takich samochodów.

Każde z tych aut skrywa na pokładzie kamerę z przodu i z tyłu. Pomiar prędkości ma odbywać się tak, jak obecnie w 140 egzemplarzach BMW serii 3 sedan – czyli wyświetlana na nagraniu wartość jest mierzona na kołach radiowozu. Dlatego, żeby wykonać poprawny pomiar, auto z wideorejestratorem (Videorapid 2A) musi na początku i na końcu odcinka pomiarowego znajdować się w takiej samej odległości od nagrywanego pojazdu.

Niewinnie (i rodzinnie) wyglądające pięciodrzwiowe zamaskowane radiowozy bawarskiej marki to wersje 330i xDrive z silnikami 2.0 Turbo o mocy 252 KM i napędem na cztery koła. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 6,2 s, a prędkość maksymalna to 250 km/h.

Policyjne BMW 330i Gran Turismo / policja.pl

I właśnie dwa takie nowe auta odebrali policjanci z Dolnego Śląska. Podczas przekazania samochodów zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski poinformował, że na dolnośląskich szlakach rozpoczyna działalność specjalna grupa operacyjna "SPEED", której zadaniem będzie m.in. przeciwdziałanie agresji na drogach oraz wykroczeniom związanym z nadmierną prędkością.

– W grupie jest 48 funkcjonariuszy. To najbardziej doświadczeni i zdolni policjanci wydziału ruchu drogowego, którzy przeszli dodatkowe szkolenia – powiedział Wesołowski. – Skład grupy uzupełniają też funkcjonariusze z wydziału kryminalnego i walki z cyberprzestępczością. Dostają najlepsze narzędzia do pracy, by walczyć z agresją na drogach, nadmierną prędkością i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców – dodał wiceszef dolnośląskiej policji.

"SPEED" będzie działać w całej Polsce

Dziennik.pl nieoficjalnie ustalił, że docelowo w całej Polsce przy każdym Wydziale Ruchu Drogowego Policji zostanie powołana specjalna grupa "SPEED". Co więcej, nie jest wykluczone, że każdy taki zespół będzie miał zasięg działania ogólnowojewódzki. W efekcie tego typu grupy mogą zahamować zapędy kierowców nadmiernie przekraczających prędkość i dopuszczających się innych poważnych wykroczeń drogowych.

Wzorem pierwszej grupy działającej w Warszawie od listopada 2018 roku takie zespoły mają składać się z funkcjonariuszy drogówki i innych komórek (policjanci wydziałów kryminalnego, dw. z cyberprzestępczością oraz przewodnicy z psami wyszkolonymi pod kątem wyszukiwania narkotyków).

Nieoznakowane policyjne BMW 330i Gran Turismo już na drogach Dolnego Śląska / policja.pl

17 garnizonów dostanie nowe nieoznakowane BMW

Gdzie spodziewać się nowych nieoznakowanych BMW 3 GT? Z naszych informacji wynika, że po trzy BMW dostaną: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (Białystok – 2; Siemiatycze – 1), KWP Kraków (po jednym aucie - Kraków, Oświęcim, Chrzanów), KWP Kielce (Busko Zdrój, Starachowice i Sandomierz).

Po dwa nieoznakowane BMW serii 3 GT trafi odpowiednio do: Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (oba auta dostanie Komisariat Policji Autostradowej w Gliwicach). Dalej kolejno są komendy wojewódzkie w: Lublinie (Świdnik i Ryki), Łodzi, Olsztynie (Olsztyn i Elbląg), Wrocławiu i Komenda Stołeczna Policji.

Po jednym nieoznakowanym nowym BMW dostaną: Bydgoszcz, Gdańsk, Radom (KPP Grójec), Rzeszów (komenda w Jarosławiu), Szczecin (policjanci z Kamienia Pomorskiego).

W środku nieoznakowane BMW 330i Gran Turismo policji mazowieckiej / policja.pl

Poza nieoznakowanymi autami do mundurowych w całym kraju trafiają pierwsze w historii polskiej policji oznakowane radiowozy BMW. Wybór padł na sedany 320i. Każde auto napędza turbodoładowany 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 184 KM (moment obrotowy - 300 Nm). Jednostka współpracuje z automatyczną skrzynią biegów, napęd trafia na tylne koła. Prędkość maksymalna to 240 km/h, a sprint od zera do 100km/h trwa 7,1 sekundy. Drogówka kupiła 51 takich "trójek".

W przypadku 51 sztuk oznakowanych BMW serii 3 sedan to pierwszy raz w historii, kiedy samochody tej marki dostaną barwy polskiej policji / policja.pl

Tym samym eskadra BMW w polskiej policji zwiększy się do 222 sztuk aut rodziny serii 3, wliczając w to 140 egzemplarzy już używanych jako radiowozy nieoznakowane. Aktualnie drogówka korzysta z 361 nieoznakowanych radiowozów.

Jak rozpoznać nieoznakowane BMW policji?

Oznakowane BMW serii 3 / policja.pl