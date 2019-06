Ponad 70 proc. polskich kierowców jeździ bez autocasco, czyli ponosi pełne ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży auta. Większość z nich nie decyduje się na zakup AC ze względu na wysoką składkę, i poprzestaje na obowiązkowym OC. Aviva zauważyła tę sytuację i wprowadza na rynek nowość - możliwość chwilowego ubezpieczenia AC samochodu, który np. pożyczamy świeżemu posiadaczowi prawa jazdy.

– Jadąc na urlop z rodziną czy znajomymi nie chcemy, aby zepsuł nam go problem z autem. Do dziś nie było innej możliwości ubezpieczenia niż autocasco ze składką na cały rok. Jako pierwsi wprowadzamy AC na godziny, które można rozszerzyć o assistance – mówi Adam Uszpolewicz, prezes Avivy. – Dajemy to ubezpieczenie kierowcom do ręki w formie aplikacji na smartfony do natychmiastowego wykorzystania. Ubezpieczenia na czas to nowy standard w branży, więc zdecydowaliśmy się na nową markę – TERAZ by Aviva – dodał.

Ubezpieczyciel twierdzi, że rozwiązanie zostało dobrze ocenione przez uczestników badań, przeprowadzonych przez Instytut Kantar Millward Brown. Niemal 70 proc. ankietowanych wyraziło zainteresowanie pobraniem aplikacji, 92 proc. uznało, że "TERAZ" jest dopasowane do ich potrzeb, a 93 proc. – że wyróżnia się na tle konkurencji.

– Jest to propozycja dla kierowców, którzy kilka razy w roku wyjeżdżają w podróż i chcą się czuć bezpiecznie. Zarówno dla rodzin, jak i ludzi młodych, podróżujących ze znajomymi. Chcemy poszerzyć rynek AC o dużą grupę nowych klientów, dla których polisa na cały rok nie jest rozwiązaniem. Tym, którzy dużo jeżdżą i chcą pełnej ochrony przez cały czas, proponujemy pakiet z rocznym AC. Nie namawiamy kierowców do zmiany całorocznego autocasco na nowy produkt. Z tych samych powodów ubezpieczenia na czas przez smartfon nie są konkurencją dla kanału agencyjnego i directu – podkreśla Uszpolewicz.

Najważniejsze fakty o ubezpieczeniu AC na godziny:

• można ubezpieczyć samochód osobowy, terenowy lub van na czas od 3 godzin do 30 dni

• wiek samochodu – do 15 lat, a wartość – do 100 tys. zł

• działa nie tylko w Polsce, ale w całej Europie (z wyłączeniem Rosji, a w przypadku kradzieży również z wyłączeniem Białorusi, Ukrainy i Mołdawii)

• chroni jak normalne AC

• AC można rozszerzyć o assistance (m. in. auto zastępcze na 7 dni, holowanie po wypadku lub awarii do serwisu Avivy lub miejsca wskazanego do 200 km)

• aplikację TERAZ można bezpłatnie pobrać z Google Play i AppStore

• szybka wycena po zeskanowaniu kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego

• uśredniona składka za 6 godzin ubezpieczenia w kraju dla 10 najpopularniejszych samochodów wyniesie od 27 do 38 zł, a za granicą – od 42 do 67 zł; klient bezszkodowy zapłaci mniej, szkodowy – więcej

• płatność kartą

• szkodę można zgłosić również z poziomu aplikacji

• nie trzeba niczego drukować – polisa, OWU i niezbędne informacje są dostępne w aplikacji

• nie można ubezpieczyć auta zarejestrowanego na firmę ani sprowadzonego z USA lub Kanady.