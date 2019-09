Toyota Corolla TREK została stworzona na bazie Corolli TS Kombi. Producent twierdzi, że nowe auto wpisuje się w rosnącą w Europie popularność kompaktów stylizowanych na crossovery. Podobno ludzie szukają modnych samochodów, ale powoli brzydną im masywne SUV-y, więc pożądają czegoś mniej oczywistego. Toyota postanowiła skorzystać na nowym trendzie…

W efekcie nowa Corolla TREK ma podniesione zawieszenie, które zwiększa prześwit samochodu o 20 mm. Pakiet obejmuje ponadto listwy boczne w dolnej części nadwozia, osłony podwozia z przodu i z tyłu, specjalnie opracowane, przeszlifowane 17-calowe aluminiowe felgi, przyciemniane tylne szyby, światła przeciwmgielne i światła główne Bi-LED.

Toyota Corolla TREK / Materiały prasowe

Na pokładzie czeka dwukolorowa tapicerka materiałową oraz zdobienia na desce rozdzielczej imitujące wstawki z drewna. Logo TREK można spotkać na progach drzwi i na klapie bagażnika.

Toyota Corolla TREK / Materiały prasowe

Standardowe wyposażenie obejmuje 7-calowy kolorowy wyświetlacz TFT między zegarami, 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego i najnowszą, drugą generację pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Zawiera on układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), automatyczne światła drogowe (AHB), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) oraz układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z asystentem utrzymania pasa ruchu (LTA).

Toyota Corolla TREK / Materiały prasowe

Toyota Corolla TREK jest oferowana z napędem hybrydowym 1.8/122 KM lub najnowszej generacji 2.0/180 KM Dynamic Force (w tym przypadku układ wykorzystuje dwa silniki elektryczne przód/tył, więc kierowca dostaje napęd 4x4).

Auto trafi na polski rynek na początku 2020 roku, ale jeszcze w tym roku rozpocznie się przedsprzedaż.

Toyota Corolla TREK / Materiały prasowe

Corolla TREK samochodem teamu Trek-Segafredo

Corolla TREK to efekt współpracy między Toyotą i firmą Trek Bicycle. Obie marki łączy zaangażowanie w ochronę środowiska oraz wprowadzanie na rynek alternatywnych rozwiązań transportowych. Istniejący od 1976 roku Trek Bicycle to jeden z najpopularniejszych producentów rowerów na świecie, który co roku sprzedaje około 1,5 mln egzemplarzy.

Toyota i Trek Bicycle podpisały umowę, na mocy której Corolla TREK jest oficjalnym samochodem technicznym męskich i żeńskich grup kolarskich Trek-Segafredo World Tour w czasie wyścigów kolarskich w Europie. Toyota dostarczyła zespołowi Trek-Segafredo 16 Corolli TREK z napędem hybrydowym 2.0 o mocy 180 KM.

Zarejestrowany w Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) zespół Trek-Segafredo Men liczy 24 zawodników pochodzących z 15 krajów. Drużyna startuje w międzynarodowych wyścigach na całym świecie, co roku od stycznia do października zaliczając 250 dni wyścigowych. Żeńska drużyna Trek-Segafredo Women została niedawno zgłoszona do UCI Women's WorldTour. Składa się z 13 zawodniczek z 10 krajów.