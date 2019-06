Firma badawcza Kantar Millward Brown opublikowała niemal 400-stronnicowy raport pod tytułem "BrandZ 100 Most Valuable Global Brands", czyli zestawienie 100 najcenniejszych firm. Na szczycie ogólnego zestawienia znalazł się Amazon - wartość tej marki w 2019 roku wyniosła 315,5 mld dolarów. Ten największy na świecie sklep internetowy odebrał pierwsze miejsce firmie Apple, której wartość oceniono na 309,5 mld dolarów. Podium zamyka Google z kwotą 309 mld dolarów.

Najwyżej sklasyfikowaną marką motoryzacyjną i jedyną w top 50 jest Toyota. Według oceny Kantar Millward Brown wartość japońskiej firmy wynosi obecnie 29,15 mld dolarów. W zestawieniu wszystkich globalnych marek Toyota zajmuje 41. miejsce.

Toyota Camry Hybrid. W Europie modele z napędem hybrydowym stanowią 50 proc. sprzedaży japońskiej marki / dziennik.pl

Toyota jako najbardziej wartościowa marka w branży motoryzacyjnej wyprzedziła Mercedesa i BMW. Niemieckie marki premium wyceniono odpowiednio na 23,355 mld dolarów i 23,326 mld zielonych. Japoński koncern jest liderem producentów samochodów po raz 7. z rzędu i 12. od początku istnienia tego badania.

Mercedes EQC 400 4MATIC - pierwszy Mercedes wśród elektryków / dziennik.pl

Dalej pierwsza 10 branży samochodowej to kolejno: Honda (11,749 mld dolarów), Ford (11,211 mld dol.), Nissan (10,554 mld dol.), Tesla (9,285 mld dol.), Audi (8,556 mld dol.), Volkswagen (6,707 mld dol.) i Porsche (5,817 mld dol.).

BMW M8 Competition Coupe i BMW M8 Convertible / BMW / www.daniel-kraus.com

Branża motoryzacyjna zanotowała w tym roku spadek średniej wartości marek o 7 proc. W ocenie analityków Kantar Millward Brown wynika to z tego, że cały sektor znajduje się w przededniu rewolucyjnych zmian i dlatego z rozwojem poszczególnych marek wiąże się wiele niewiadomych. Jak podkreślają autorzy raportu BrandZ, w nadchodzącym roku producenci samochodów skupią się na swoich planach wprowadzania do sprzedaży nowych modeli elektrycznych. - Jednocześnie w najbliższych latach dominującą niskoemisyjną technologią będą hybrydy, ze względu na to że niewystarczająca infrastruktura ładowania oraz ograniczenia związane z bateriami i zasięgiem samochodów opóźniają masową sprzedaż aut elektrycznych - czytamy w opracowaniu wyników badań.

Raport "BrandZ 100 Most Valuable Global Brands" powstaje na podstawie wielu różnych wskaźników, takich jak wyniki finansowe marek, badania opinii publicznej, bieżące działania firm oraz plany na przyszłość. Bardzo istotnym czynnikiem jest zaangażowanie w ochronę środowiska i rozwijanie proekologicznych technologii.