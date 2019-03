– Użytkownicy aplikacji Yanosik mają możliwość dodania auta poprzez zeskanowanie kodu AZTEC z dowodu rejestracyjnego. Dzięki temu z poziomu aplikacji mogą śledzić historię samochodu, oszacować wartość pojazdu czy też liczyć na specjalne oferty OC w YU! za dobry styl jazdy. Gromadzenie takich statystyk skłoniło nas do stworzenia podsumowania dotyczącego najpopularniejszych aut w Polsce – mówi dziennik.pl Mateusz Terczyński, Yanosik.

TOP 10 najpopularniejszych samochodów

W Polsce panuje powszechna opinia, że na polskich drogach króluje Passat. Czy faktycznie tak jest? Według danych pozyskanych z systemu Yanosik okazuje się, że… tak! Volkswagen Passat to najpopularniejsze auto wśród użytkowników, którzy zeskanowali swój dowód rejestracyjny w aplikacji Yanosik. Drugie miejsce również należy do Volkswagena. Tym razem to Volkswagen Golf podbił serca znacznej części użytkowników Yanosika. Trzecie miejsce w rankingu należy natomiast do Audi A4.

Tuż za podium znalazł się Ford Focus, a następnie Opel Astra. Kolejnymi najbardziej popularnymi autami w Polsce są kolejno: Skoda Octavia, Ford Mondeo, Audi A6, Opel Vectra, natomiast "wielką" 10-tkę zamyka Audi A3. W kategorii "model samochodu" bezapelacyjnie wygrywa Volkswagen.

Najpopularniejsze auta w Polsce / Yanosik

Nowe czy stare auta?

Ranking najpopularniejszych aut wśród użytkowników aplikacji to jednak nie wszystko co sprawdzili specjaliści z systemu Yanosik. Pod lupę ekspertów trafił również wiek pojazdów:

– W tym przypadku nie ma większego zaskoczenia: w Polsce dominują głównie stare samochody. Największa część użytkowników systemu jeździ autami z rocznika 2004, a średni wiek wszystkich pojazdów wynosi 15,5 roku – zauważa Terczyński.

Insertujące jest również zestawienie pokazujące jaki model auta jest najpopularniejszy z danego roku produkcji. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Jaki wiek używanych samochodów? / Yanosik

Wśród nowych aut popularne są takie samochody jak: Skoda Octavia, Skoda Fabia, Toyota Auris, Fiat Tipo oraz Dacia Duster.

Najpopularniejsze nowe auta / Yanosik

Diesel czy benzyna?

Dodatkowo sprawdzono jaki rodzaj silnika jest najczęściej wybierany przez Polaków. Okazuje się, że niemal 46 proc. użytkowników aplikacji jeździ autami z silnikami napędzanymi olejem napędowym (silnik Diesela), natomiast 40 proc. to samochody z jednostkami benzynowymi. 14 proc. użytkowników korzysta z pojazdów na gaz (LPG). Autami elektrycznymi i hybrydami porusza się zaledwie 0,09 proc. użytkowników aplikacji.