Od wejścia do Unii Europejskiej nad Wisłę sprowadzono ponad 13 mln aut – wylicza Instytut Badań Rynku Samochodowego SAMAR. Ubiegły rok był rekordowy jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych pojazdów – 1,6 mln samochodów, z czego milion przywieziono właśnie z zagranicy (60 proc. pochodziło z Niemiec). A jakich używanych aut pożądają Kowalski i Nowak? Które modele są najczęściej poszukiwane przez kierowców? Preferencje Polaków może zobrazować najnowsze zestawienie najpopularniejszych pojazdów z polskiego rynku wtórnego przygotowane przez serwis ogłoszeniowy OTOMOTO (ranking jest oparty o trendy tworzone przez 10 mln unikalnych użytkowników miesięcznie).

W 2018 roku najczęściej wyszukiwanym autem używanym było BMW serii 3 w czarnym nadwoziu sedan z 2007 roku. Ponad połowa poszukujących preferowała silnik benzynowy. Przebieg? Między 200 tys. a 250 tys. km na liczniku.

BMW serii 3 / BMW

Drugie miejsce należy do Audi A4 z 2008 roku. Ten model ponad połowa internautów wolała w nadwoziu kombi polakierowanym na czarno i z silnikiem Diesla. Najczęściej zaznaczany zakres przebiegu – między 200 tys. a 250 tys. km.

Volkswagen Golf z przebiegiem od 150 tys. do 200 tys. km zamyka podium najbardziej pożądanych samochodów używanych. Większość wyszukiwanych aut miało kolor czarny, silnik benzynowy i wyprodukowano je w 2009 roku.

Dalej top10 poszukiwanych samochodów z drugiej ręki składa się kolejno z takich modeli jak: BMW serii 5, Audi A6, Opel Astra, Volkswagen Passat, Audi A3, Skoda Octavia i Ford Focus.

Ceny? Polacy najczęściej byli w stanie wydać od 10 tys. do 19 tys. zł (25 proc.). Niewiele mniej pytało o auta do 9 tys. zł. A od 20 tys. do 29 tys. zł chciało zapłacić 17 proc. użytkowników OTOMOTO.

– Rynek samochodów używanych w Polsce to nadal miejsce, do którego trafia spory odsetek aut mocno wyeksploatowanych, jak i też mocno uszkodzonych. Warto jednak zauważyć, że choć najchętniej kupujemy samochody dziesięcioletnie, to coraz więcej osób jest chętnych zapłacić za przyzwoity egzemplarz więcej niż tzw. średnia transakcyjna – zauważa Adam Klimek, mechanik programu "Samochód marzeń: kup i zrób" w TVN Turbo.

A jeśli chodzi o marki używanych samochodów, które najbardziej interesowały Polaków to pierwsze miejsce należy do Audi – w 2018 roku kierowcy mieli do wyboru niemal 140 tys. ofert z autami producenta z Ingolstadt. Drugi jest Volkswagen, a trzecie BMW. Za niemiecką trójką są kolejno Opel, Ford, Mercedes, Renault, Toyota, Skoda i Peugeot.

– Polacy wybierają samochody, które "trzymają cenę" jak również modele, które można łatwo i tanio naprawić. Niestety Top10 sprzedaży używanych aut to również jasny sygnał, że nie szukamy samochodu dostosowanego do naszych potrzeb, raczej zdajemy się na opinię znajomych – twierdzi Klimek.

Wśród używanych samochodów dostawczych numerem jeden jest Fiat Ducato (78 proc. zapytań). Za włoskim autem jest Mercedes Sprinter i Iveco Daily.

Nowy samochód? Dacia lub...

Otomoto przygotowało też klasyfikację samochodów nowych. Wyniki zestawienia można uznać za niespodziankę. Na szczyt rankingu 2018 roku szturmem wdarła się Dacia Duster, która rok wcześniej nawet nie łapała się do Top10. Niemal 78 proc. kierowców szukało wersji z silnikiem benzynowym.

Dacia Duster / Dacia

Po SUV-ie rumuńskiej marki należącej do Renault Polacy najczęściej wyszukiwali takich aut jak: Skoda Octavia (czarne kombi z silnikiem benzynowym), Volkswagen Golf (hatchback 5d z jednostką benzynową), Fiat Tipo, Skoda Superb, Ford Focus, Opel Astra, Volkswagen Passat, Mercedes klasy S oraz klasy E.

Ciekawie wygląda też klasyfikacja najczęściej wyszukiwanych marek nowych aut. W 2018 roku koronę zdobył Mercedes, który zdetronizował Volkswagena (2. miejsce). Trzecia jest Skoda. A kolejno do Top10 zaliczają się: Audi, Ford, Opel, BMW, Renault, Kia i Hyundai.

– Prognozując przyszłość sprzedaży nowych aut, dostrzegam coraz więcej symptomów dojrzewania klientów – Maciej Pertyński, polski juror plebiscytu World Car of the Year. – Dojrzewania w tym sensie, że hasłowe podchodzenie do zakupów w typie "nic na f" albo "tylko niemieckie" i podobne "mądrości ludowe" coraz częściej przyjmują formę raczej internetowego hejtu, a nie rzeczywistego podejścia klientów do motoryzacji. Fakt, że wciąż w "statystykach pożądania" królują Volkswagen i Ford? No cóż, nie tylko. Bo jest jeszcze Skoda. Ale warto dostrzec trend wznoszący dla koreańskich marek. Warto też zwrócić uwagę, że bardzo poszukiwana jest np. Dacia. Czas królowania na rynku niemieckich producentów zdecydowanie dobiega końca – stwierdził.

A jaki napęd będzie w Polsce hitem?

– Analizując spadki w zainteresowaniu autami wyposażonymi w instalacje LPG prognozujemy, że w przyszłości to właśnie hybrydy i elektryki staną się alternatywą dla duetu diesel-benzyna. Ograniczenia dla parkowania aut na gaz i wahania cen tego paliwa wywołują negatywne reakcje u konsumentów, nawet tych, którzy bardzo świadomie przeliczają motoryzacyjne inwestycje – zauważa Agnieszka Czajka, dyrektor operacyjny OTOMOTO.

W 2018 roku Polacy wśród aut hybrydowych (nowych i używanych) najczęściej poszukiwali modeli koncernu Toyota. Numerem jeden była spalinowo-elektryczna Toyota Auris. Następne modele w kolejce: Toyota Prius i Yaris, Lexus RX oraz Toyota Rav4.

Toyota Prius - cztery generacje / Toyota

Segment samochodów elektrycznych zdominowała Tesla Model S, która była najczęściej poszukiwana w 2018 roku. Po piętach deptał Nissan Leaf. Zdecydowanie mniej zapytań było o BMW i3, Teslę Model X i Renault Zoe.