Klucz udarowy Parkside za 249 zł. Co dokładnie znajdziesz w walizce?

W najbliższy weekend, w który również przypada niedziela handlowa (29 marca) do sklepów trafi kilka narzędzi z serii Parkside. Najbardziej przyciągającym uwagę sprzętem jest klucz udarowy 20 V za 249 zł – zestaw z akumulatorem 4 Ah, ładowarką i walizką.

To nie jest zabawka. 400 Nm momentu obrotowego powinno sprawić, że taki sprzęt spokojnie poradzi sobie z odkręcaniem śrub w kołach w zwykłym aucie osobowym. Choć czasem trzeba je najpierw "ruszyć" ręcznie. Do sezonowej wymiany kół w zupełności wystarczy. Warto pamiętać: Oczywiście sam klucz nie zdejmie opony z felgi, ale jeśli – wzorem wielu oszczędnych kierowców – posiadasz drugi komplet całych kół, to urządzenie sprawi, że wizyty w serwisie po prostu wykreślisz z kalendarza.

Sprzęt, który może uratować w najmniej oczekiwanym momencie

Poza kluczem w ofercie jest też mobilny rozrusznik samochodowy z funkcją powerbanku. Kosztuje 179 zł i daje impuls rozruchowy około 500 A.

To rozwiązanie awaryjne, ale dokładnie do tego zostało stworzone. Jeśli zostawisz światła albo rozładuje się akumulator zimą, taki sprzęt potrafi uratować sytuację bez szukania kabli i drugiego auta. Obsługuje silniki benzynowe do 3 litrów i diesle do 2 litrów, więc dla większości kierowców będzie wystarczający.

49,99 zł za sprzęt, który uratuje akumulator w samochodzie lub motocyklu

Za 49,99 zł Lidl dorzuca prostą ładowarkę do akumulatorów. Ma tryby dla 6 i 12 V i ogarnia akumulatory do 120 Ah. To jeden z tych sprzętów, których używasz częściej niż wszystkiego innego, szczególnie jeśli auto stoi dłużej albo jeździsz głównie po mieście.

Pełen zestaw do samodzielnej wymiany kół. Bez niego łatwo o uszkodzenie felgi

Do wymiany kół przyda się jeszcze kilka rzeczy. Klucz dynamometryczny (79,99 zł) pozwala dokręcić śruby z odpowiednią siłą – "na oko" łatwo przesadzić albo zostawić luz.

Do tego podnośnik hydrauliczny za 129 zł o udźwigu do 2 ton spokojnie wystarczy do większości aut osobowych. Za kilkaset złotych masz zestaw, który zwraca się po 2–3 sezonach.

Dla estetów: Myjka i polerka, by auto wyglądało jak z salonu

W ofercie jest też myjka ciśnieniowa (279 zł) i polerka akumulatorowa (349 zł). To już nie must-have, tylko wygoda. Myjka spokojnie wystarczy do auta i tarasu, a polerka to krok dalej, jeśli chcesz zadbać o lakier.

Mała rzecz, która może oszczędzić nerwy

Na koniec ciekawostka: urządzenie diagnostyczne za 119 zł. Po wpięciu w gniazdo OBD pozwala sprawdzić błędy i skasować kontrolkę silnika bez wizyty u mechanika. Nie zastąpi pełnej diagnostyki, ale do podstawowych rzeczy w zupełności wystarczy.

Co naprawdę warto kupić w Lidlu?

Największy sens mają trzy rzeczy. Reszta to dodatki, które po prostu ułatwiają życie kierowcy.