Klucz udarowy Parkside za 249 zł. Co dokładnie znajdziesz w walizce?

W najbliższy weekend, w który również przypada niedziela handlowa (29 marca) do sklepów trafi kilka narzędzi z serii Parkside. Najbardziej przyciągającym uwagę sprzętem jest klucz udarowy 20 V za 249 zł – zestaw z akumulatorem 4 Ah, ładowarką i walizką.

To nie jest zabawka. 400 Nm momentu obrotowego powinno sprawić, że taki sprzęt spokojnie poradzi sobie z odkręcaniem śrub w kołach w zwykłym aucie osobowym. Choć czasem trzeba je najpierw "ruszyć" ręcznie. Do sezonowej wymiany kół w zupełności wystarczy. Warto pamiętać: Oczywiście sam klucz nie zdejmie opony z felgi, ale jeśli – wzorem wielu oszczędnych kierowców – posiadasz drugi komplet całych kół, to urządzenie sprawi, że wizyty w serwisie po prostu wykreślisz z kalendarza.

Sprzęt, który może uratować w najmniej oczekiwanym momencie

Poza kluczem w ofercie jest też mobilny rozrusznik samochodowy z funkcją powerbanku. Kosztuje 179 zł i daje impuls rozruchowy około 500 A.

Powerbank rozruchowy UMAP 12000 C4 Powerbank rozruchowy UMAP 12000 C4 / Materiały prasowe
To rozwiązanie awaryjne, ale dokładnie do tego zostało stworzone. Jeśli zostawisz światła albo rozładuje się akumulator zimą, taki sprzęt potrafi uratować sytuację bez szukania kabli i drugiego auta. Obsługuje silniki benzynowe do 3 litrów i diesle do 2 litrów, więc dla większości kierowców będzie wystarczający.

49,99 zł za sprzęt, który uratuje akumulator w samochodzie lub motocyklu

Za 49,99 zł Lidl dorzuca prostą ładowarkę do akumulatorów. Ma tryby dla 6 i 12 V i ogarnia akumulatory do 120 Ah. To jeden z tych sprzętów, których używasz częściej niż wszystkiego innego, szczególnie jeśli auto stoi dłużej albo jeździsz głównie po mieście.

Pełen zestaw do samodzielnej wymiany kół. Bez niego łatwo o uszkodzenie felgi

Do wymiany kół przyda się jeszcze kilka rzeczy. Klucz dynamometryczny (79,99 zł) pozwala dokręcić śruby z odpowiednią siłą – "na oko" łatwo przesadzić albo zostawić luz.

Do tego podnośnik hydrauliczny za 129 zł o udźwigu do 2 ton spokojnie wystarczy do większości aut osobowych. Za kilkaset złotych masz zestaw, który zwraca się po 2–3 sezonach.

Podnośnik hydrauliczny w Lidlu Podnośnik hydrauliczny w Lidlu / Materiały prasowe

Dla estetów: Myjka i polerka, by auto wyglądało jak z salonu

W ofercie jest też myjka ciśnieniowa (279 zł) i polerka akumulatorowa (349 zł). To już nie must-have, tylko wygoda. Myjka spokojnie wystarczy do auta i tarasu, a polerka to krok dalej, jeśli chcesz zadbać o lakier.

Mała rzecz, która może oszczędzić nerwy

Na koniec ciekawostka: urządzenie diagnostyczne za 119 zł. Po wpięciu w gniazdo OBD pozwala sprawdzić błędy i skasować kontrolkę silnika bez wizyty u mechanika. Nie zastąpi pełnej diagnostyki, ale do podstawowych rzeczy w zupełności wystarczy.

Lidl Lidl / Materiały prasowe

Co naprawdę warto kupić w Lidlu?

Największy sens mają trzy rzeczy. Reszta to dodatki, które po prostu ułatwiają życie kierowcy.

Produkt Cena Dlaczego warto go mieć?
Klucz udarowy Parkside 20 V 249 zł Zwraca się już po jednej samodzielnej wymianie kół.
Mobilny rozrusznik (powerbank) 179 zł Odpali auto z rozładowanym akumulatorem.
Ładowarka do akumulatorów 49,99 zł Niezbędna, jeśli jeździsz głównie na krótkich trasach.
Myjka ciśnieniowa Parkside Myjka ciśnieniowa Parkside / Materiały prasowe