Opel Astra po liftingu - pierwsza jazda

Jeszcze dekadę temu Opel Astra jak równy z równym walczył m.in. z Volkswagenem Golfem. W ciągu ostatnich paru lat wyraźnie został w tyle i pod względem wolumenu sprzedaży plasuje się daleko za odpowiednikami z gamy Volkswagena, Skody, Kii czy Toyoty. Lifting kompaktowego modelu ma poprawić sytuację - odświeżony front, drobne zmiany technologiczne oraz lekko ulepszona gama silników - wciąż z dieslem, elektrykiem i hybrydami.

Drobne modernizacje mają przypomnieć klientom o istnieniu Astry. Czy tymi zabiegami uda się podreperować statystyki sprzedaży? Jakie zmiany do nowego modelu wprowadzili inżynierowie? Oto szczegóły skromnego, ale znaczącego liftingu...

Tak wygląda nowa Astra

Nowa odsłona Opla Astry oznacza bardzo zachowawcze zmiany - najbardziej zauważalne są efekty liftingu przedniej części nadwozia. Charakterystyczny pas przedni Opel Vizor zyskał podświetlane logo oraz świetlne elementy tworzące tzw. Opel Compass. Przeprojektowano również zderzak, a reflektory zastąpiono najnowszą generacją matrycowych świateł Opel Intelli-Lux HD, znanych już m.in. z nowego Grandlanda.

System o rozdzielczości sięgającej 50 tys. pikseli pozwala niezwykle precyzyjnie kształtować strumień światła i „wycinać” z niego inne pojazdy. Dodatkowo, w zależności od skrętu kierownicy, aktywowany jest moduł doświetlający odpowiednią stronę drogi. Opel podkreśla też, że Intelli-Lux HD poprawia komfort jazdy innych uczestników ruchu, bo w trudnych warunkach, takich jak deszcz czy mgła, system ogranicza efekt oślepiania wynikający z odbicia światła od mokrej nawierzchni czy znaków drogowych. Światła są więc wyraźnie lepsze niż w bliskim krewnym - Peugeocie 308. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Opel oferuje najlepsze rozwiązanie w swoim segmencie.

Lifting nie zmienił wymiarów auta. Opel Astra Hatchback ma długość 4374 mm, szerokość 1859 mm (przy złożonych lusterkach bocznych), i wysokość 1460–1488 mm, w zależności od wersji wyposażenia. Astra Sports Tourer mierzy z kolei 4642 mm i ma taką samą szerokość - 1859 mm. Jeśli chodzi o praktyczne parametry, tu również obyło się bez niespodzianek. Wersja hatchback oferuje bagażnik o pojemności 422 litrów, który po złożeniu tylnej kanapy zwiększa się do 1339 litrów. W odmianie kombi, czyli Astra Sports Tourer, przestrzeń ładunkowa wynosi 597 litrów i rośnie do 1634 litrów. Podane wartości dotyczą wersji benzynowych i klasycznych hybryd – w przypadku hybrydy plug-in oraz elektryka trzeba liczyć się z nieco mniejszym kufrem (ten drugi oferuje 516 l). W kombi zachowano też funkcjonalne rozwiązanie w postaci dzielonego oparcia tylnej kanapy w proporcji 40:20:40. Da się je położyć na płasko i uzyskać praktyczną przestrzeń. Miłym dodatkiem są też schowki pod podłogą.

Nowe felgi i kolory nadwozia

Zmiany objęły również detale stylistyczne. W ofercie pojawiły się nowe wzory felg o średnicy 17 i 18 cali, zaprojektowane z myślą o lepszej aerodynamice, co widać po ich bardziej zabudowanej formie. Gamę lakierów uzupełniły dwa nowe kolory metaliczne, (Kontur White oraz Klover Green) które można zestawić z czarnym dachem w dwukolorowej konfiguracji nadwozia.

Wizualnych zmian we wnętrzu praktycznie nie ma, choć w ofercie pojawiła się nowa tapicerka i jedno, wyczekiwane przez kierowców rozwiązanie. Co to takiego i jakie nowinki proponuje odświeżony kompakt Opla?

Opel Astra 2026 - wnętrze

W kabinie bez rewolucji - układ kokpitu pozostał całkowicie bez zmian. Nadal mamy ten sam zestaw ekranów, kierownicę oraz sporą liczbę fizycznych przycisków na desce rozdzielczej - m.in. tych odpowiedzialnych za sterowanie klimatyzacją. Nowością są jednak fotele Intelli-Seats, które trafiły do wszystkich wersji. Ich konstrukcja została zaprojektowana z myślą o większym komforcie - charakterystyczne wgłębienie w centralnej części siedziska, inspirowane sportowymi siodełkami rowerowymi, ma ograniczać nacisk na kość ogonową.

Na tym lista zmian się nie kończy. W opcji dostępne są zaawansowane fotele z certyfikatem AGR dla kierowcy i pasażera, wykończone materiałem ReNewKnit. Oferują one m.in. wielostopniowe podgrzewanie, elektropneumatyczną regulację podparcia lędźwiowego, funkcję masażu oraz pamięć ustawień. Zaktualizowano także materiały wykończeniowe - tapicerka o wyglądzie zamszu powstaje w całości z materiałów pochodzących z recyklingu i nadaje się do ponownego przetworzenia.

Producent postawił również na większy udział ekologicznych tworzyw w kabinie, a przy okazji pozbył się plastiku piano black - i to jest naprawdę dobra, wyczekiwana przez kierowców zmiana. Tunel środkowy jest teraz wykończony satynowym materiałem. Nie jest on wprawdzie górnolotny, ale i tak znacznie lepszy od czarnego, błyszczącego magnesu na rysy i odciski palców. Opel wprowadził też drobne poprawki w systemie multimedialnym. Interfejs ma być teraz bardziej przejrzysty i intuicyjny w codziennym użytkowaniu choć warto podkreślić, że zmiany są naprawdę kosmetyczne. Na szczęście w nowej Astrze łatwo wyłączyć pikanie systemu ISA. Podróżowanie nową Astrą odbywa się w niezmąconej ciszy - kabina została bardzo starannie wygłuszona. W kompaktowym Oplu jest ciszej niż w niejednym o klasę większym samochodzie.

Nowy Opel Astra - silniki, dane techniczne

Gama silników bez rewolucji, choć zmiany pozytywnie zaskakują. Dostępne są warianty hybrydowe oraz wersja w pełni elektryczna. Ta ostatnia doczekała się jednak niewielkiej modernizacji – zastosowano akumulator o pojemności 58 kWh, co przekłada się na zasięg do 454 km, czyli o około 34 km więcej niż wcześniej. Nowością jest także funkcja V2L (Vehicle-to-Load), która umożliwia zasilanie zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z samochodu.

Hybryda plug-in ma nieco większą baterię i mocniejszy silnik elektryczny. O ile trudno było sprawdzić zasięg auta, tak próby dynamiczne nie pozostawiają złudzeń - nowa Astra jeździ lepiej. Jest bardziej zrywna, chętnie reaguje na gaz, a osiągi zadowolą również tych, którzy regularnie wyjeżdżają na autostrady. Zasięg w trybie elektrycznym to 84 km w cyklu mieszanym, a 100 km/h pojawia się na zegarach po 7,6 s. Układ jezdny znakomicie daje sobie radę z nieco większą maską. Astra w wersji plug-in prowadzi się wzorowo.

W gamie obecny jest też diesel, który niezmiennie oferuje 136 KM i spala średnio 4,4 l/100 km w trasie i 5,0 l/100 km w cyklu miejskim. Choć w warunkach miejskich to bazowa hybryda jest oszczędniejsza, na autostradzie jednostka wysokoprężna sprawdzi się lepiej. Podstawowy motor w polskiej ofercie to 145-konny 1.2 Hybrid. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w równe 9 sekund i średnie zużycie paliwa zaledwie 4,9 l/100 km to obiecujące parametry.

Opel Astra 2026 - cena

Ile kosztuje Opel Astra po modernizacji? Zamówienia otwarte są od początku lutego: ceny Astry Hybrid zaczynają się od 124 900 zł, a Astry Electric od 162 300 zł. Cennik zaczyna się więc "z wysokiego C", choć warto dodać, że w porównaniu do wersji sprzed liftingu, ta kwota zakłada już hybrydowy układ napędowy i automatyczną skrzynię biegów. Kolejna ciekawostka? Ta sama kwota bazowa (124 900 zł) dotyczy również Astry 1.5 Diesel AT8.