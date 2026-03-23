Volkswagen Polo teraz taniej o 10 000 zł

Volkswagen Polo był niegdyś jednym z najpopularniejszych modeli segmentu B w Polsce. Od kilku lat jego rynkowe powodzenie wyraźnie jednak osłabło - ceny małego modelu były tak wysokie, że w praktyce wykluczały Volkswagena z konkurencji. Polo, choć całkiem dopracowane i nowoczesne, funkcjonowało na uboczu swojej klasy, przegrywając ceną m.in. z krewnymi - Fabią i Ibizą.

Teraz sytuacja robi się jednak bardzo ciekawa, bo Volkswagen po cichu skorygował cennik - wszystko wskazuje na to, że Polo wraca do gry - w bazowych konfiguracjach jest nawet tańsze Fabii i Ibizy. Można je teraz kupić w cenie zbliżonej do Dacii Sandero. Co otrzymujemy w bazowej specyfikacji i ile trzeba wydać na "rozsądną" kompletację?

Volkswagen Polo - silniki, dane techniczne, spalanie

O ile wyposażenie nawet najtańszej wersji Pure dla niektórych będzie wystarczające, tak podstawowy układ napędowy to prawdziwa podróż w czasie. Tak jak w Ibizie i Fabii, bazowy motor to 3-cylindrowa jednostka 1.0 MPI - wolnossący silnik benzynowy, który generuje 80 KM. Sparowany jest z 5-biegową skrzynią ręczną - prawdziwym reliktem. To niedzisiejsza ale pancerna konfiguracja. Pierwsza setka w 15,6 s, prędkość maksymalna 170 km/h i średnie spalanie na poziomie 4,9 l/100 km w cyklu mieszanym to wartości skromne i wystarczające tylko do miejskiej jazdy.

Gama jednostek napędowych jest jednak całkiem szeroka, a w obecnym cenniku wariant napędzany 95-konnym silnikiem 1.0 TSI wciąż jest tańszy niż bazowa konfiguracja sprzed promocji. Choć pod prawą ręką nadal mamy do dyspozycji lewarek 5-biegowej skrzyni ręcznej, osiągi turbodoładowanej jednostki są znacznie lepsze. Takie Polo przyspiesza do 100 km/h w 10,8 s, a zużycie paliwa jest o 0,1 l/100 km wyższe niż w wersji 1.0 MPI.

W ofercie jest są też wersje 1.0 TSI 95 KM i 1.0 TSI 116 KM połączone z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową DSG. Silnik 1.5 TSI wypadł z polskiej oferty modelu, ale 116-konne 1.0 TSI oferuje całkiem przyzwoite osiągi. Najmocniejsze Polo dostępne w obecnej gamie przyspiesza do setki w 9,8 s i spala średnio tylko 5,1 l/100 km.

Volkswagen Polo 10 000 zł taniej. Warto?

Obecnie w salonach oferowana jest szósta generacja Volkswagena Polo po liftingu. Model ma już swoje lata, a od 2024 produkcja odbywa się wyłącznie w zakładzie w RPA. Samochód mierzy 4074 mm, ma rozstaw osi 2552 mm i szerokość 1751 mm. To wymiary porównywalne m.in. z Dacią Sandero. Pojemność bagażnika Polo to 351 l - wartość rozsądna, choć nieco mniejsza niż w Skodzie Fabii (380 l).

Ostatni lifting Polo miał miejsce w 2021 roku. W obecnej ofercie Volkswagena nie ma samochodu o dłuższym rynkowym stażu, nie licząc Tourana, którego produkcja została już zakończona, a w salonach od ręki dostępne są jeszcze ostatnie sztuki.

Volkswagen Polo - wyposażenie i cena

Przeceniony Volkswagen Polo dostępny jest aż w siedmiu wersjach wyposażenia. Cennik otwiera kwota 65 990 zł za Polo w wariancie Pure. Takiej kwoty w katalogach Volkswagena nie widzieliśmy od lat - obecnie Polo jest tańsze od Fabii (od 73 150 zł) i Ibizy (77 300 zł). Niska cena oznacza skromne, ale bynajmniej nie spartańskie wyposażenie. Polo w najtańszej specyfikacji ma LED-owe reflektory, tylne czujniki parkowania, klimatyzację manualną, kierownicę i dźwignię zmiany biegów obszyte skórą, podwójną podłogę bagażnika, przednie fotele z regulacją wysokości, asymetrycznie składaną tylną kanapę, elektryczne szyby z przodu i z tyłu i 8-calowy cyfrowy zestaw wskaźników.

W obecnej gamie warto zwrócić uwagę na wersje Life i Life Plus. Zwłaszcza ta druga jawi się jako rozsądna opcja, bo jest o... 100 zł droższa od poziom niższego wariantu. Ceny to odpowiednio 72 290 zł i 72 390 zł - w obu przypadkach z jednostką 1.0 MPI 80 KM. Auto z jednostką 1.0 TSI jest o 8000 zł droższe. Wyposażenie wersji Life Plus obejmuje m.in. kamerę cofania, 15-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane szyby tylne oraz bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto.

Pozostałe wersje w obecnej gamie to Style, Edition 50, R-Line i R-Line Plus. Tak prezentuje się pełny, promocyjny cennik:

Pure Life Life Plus Style Edition 50 R-Line R-Line Plus 1.0 MPI 80 KM man.5b 65 990 zł 72 290 zł 72 390 zł - - - - 1.0 TSI 95 KM man.5b 73 990 zł 80 290 zł 80 390 zł 84 690 zł 91 490 zł - - 1.0 TSI 95 KM DSG 78 990 zł 85 190 zł 85 290 zł 89 590 zł 96 390 zł 91 590 zł 92 390 zł 1.0 TSI 116 KM DSG - - - 94 990 zł 101 790 zł 96 990 zł 97 790 zł

Volkswagen Polo - konkurencja

Tak wyceniony Volkswagen Polo może namieszać w segmencie B. Co prawda auta tej klasy mają już za sobą czasy rynkowej świetności, ale trzeba przyznać, że cenowa konkurencja Volkswagena z Dacią to niecodzienny i ciekawy scenariusz. Dacia Sandero (bez klimatyzacji w standardzie) wyceniona jest aktualnie na 63 900 zł. Skoda Fabia napędzana tym samym silnikiem kosztuje 73 150 zł, a chińskie MG 3 to wydatek 67 000 zł, ale mówimy tu o gotowych już samochodach z rocznika modelowego 2024.

Wyraźnie droższe są Peugeot 208 (od 79 330 zł), Renault Clio (84 400 zł) czy Suzuki Swift z rocznika 2026 (82 100 zł). Ten ostatni jest jednak dostępny w wyprzedażowej ofercie - gotowe do odbioru auta wyprodukowane w 2025 roku są dostępne w cenie od 69 900 zł.