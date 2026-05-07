Polski samochód w 2029 roku. Trzy nowe SUV-y zamiast Izery, do gry wchodzi gigant od iPhone'ów

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 13:01
[aktualizacja dzisiaj, 13:25]
To koniec Izery. Nowa marka polskich samochodów powstanie z tajwańskim gigantem Foxconn
Pierwszy polski samochód elektryczny zjedzie z linii produkcyjnej w Jaworznie w 2029 roku i – co jest największym zaskoczeniem – wcale nie będzie nazywał się Izera. To prawdziwy przełom: technologię dostarczy tajwański gigant Foxconn, znany z produkcji iPhone’ów. Chiński koncern Geely ostatecznie wypada z gry, a w planach są aż trzy różne modele. Poznaliśmy kulisy tej decyzji...

Polski samochód na zgliszczach Izery. Gigant z Tajwanu przejmuje stery

– Pierwszy egzemplarz opuści fabrykę w Jaworznie w 2029 roku – zapowiada Cyprian Gronkiewicz, prezes ElectroMobility Poland (EMP). Choć nazwa nowej marki pozostaje jeszcze tajemnicą, jedno jest pewne: projekt i nazwa Izera w dotychczasowej formie przechodzą do historii.

Polski rząd i EMP właśnie postawiły na sojusz tajwańskim koncernem Foxconn (Hon Hai Technology Group). To technologiczny gigant, który zatrudnia ponad 900 tysięcy osób, a jego roczne przychody potrafią trzykrotnie przebić wyniki Orlenu. Ta decyzja oznacza, że Chińczycy z Geely muszą obejść się smakiem. Czego można się spodziewać po nowym otwarciu?

Trzy SUV-y i fabryka samochodów z prawdziwego zdarzenia

Plan jest ambitny. Na polskie drogi mają wyjechać trzy różne SUV-y średniej wielkości. To segment, który kierowcy lubią najbardziej. Fabryka w Jaworznie wystartuje z wydajnością 100 tys. aut rocznie, ale zastosowana technologia ma pozwolić na szybkie zwiększenie produkcji nawet do 400 tysięcy.

Co ważne, Jaworzno nie będzie jedynie "montownią" części przywożonych w kontenerach. – To będzie zakład najnowszej generacji – zapewnia Gronkiewicz. Na miejscu powstaną:

  • zaawansowana spawalnia nadwozi,
  • nowoczesna lakiernia,
  • linia montażu pakietów baterii,
  • finalna linia montażowa pojazdów.

Prezes EMP podkreśla, że od pierwszego dnia tzw. local content (udział polskich komponentów) ma wynosić 70%. – W związku z tym jest to bardzo duża korzyść dla lokalnych dostawców. Local content jest też strategicznym celem w obecnym porozumieniu z partnerem – dodał Gronkiewicz.

Dlaczego akurat Foxconn? To nie tylko elektronika

Foxconn, kojarzony głównie z Apple, od lat buduje swoją pozycję w świecie elektromobilności przez spółkę Foxtron. Posiada gotowe, modułowe platformy, które są "szkieletem" nowoczesnych aut elektrycznych. Dla polskiego projektu to może być technologiczny skok. W dzisiejszych samochodach o sukcesie nie decyduje już tylko moc silnika, ale oprogramowanie i bezpieczeństwo danych – a w tych dziedzinach koncern z Tajwanu jest mocny.

Koniec obawy o zasięg? Nowa technologia baterii w Polsce

Największym atutem współpracy może być dostęp do ogniw. Foxconn posiada własne gigafabryki i pracuje nad bateriami ze stałym elektrolitem (Solid-State). Mają być one lżejsze, bezpieczniejsze i ładować się w czasie porównywalnym do tankowania benzyny. Polski samochód ma korzystać z systemów zarządzania energią opartych na AI, co pozwoli wycisnąć z akumulatorów maksymalny zasięg nawet zimą.

Polska myśl, tajwańska technologia i miliardy z KPO

Z deklaracji rządu i spółki EMP wynika, że projekt to nie tylko fabryka, ale i transfer wiedzy. W Polsce ma powstać nowoczesny ośrodek R&D (badawczo-rozwojowy).

– Budujemy ten projekt na zupełnie nowej filozofii biznesowej – tłumaczy minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun.

Finansowanie jest już zabezpieczone. Pod koniec 2025 roku spółka została dokapitalizowana kwotą 800 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji. Kluczowe są jednak środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – mowa o zawrotnej sumie 4,5 miliarda złotych. Finalizacja wszystkich umów z inwestorem ma nastąpić w drugiej połowie 2026 roku. Wtedy też najpewniej poznamy nazwę marki, która ma zrewolucjonizować polskie drogi.

Izera - polską markę samochodów zbuduje tajwański gigant Foxconn
