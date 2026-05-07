Włosi przeprosili silnik spalinowy. Nowy Fiat spala 4,5 l/100 km

Fiat 500 Hybrid - test

Produkowany od 2007 do 2024 roku Fiat 500 był jednym z największych przebojów włoskiej marki. Nowoczesna interpretacja klasycznej pięćsetki sama doczekała się statusu auta kultowego, a jej imponujący rynkowy staż zbudował grono lojalnych klientów niemal na całym świecie. W obliczu coraz ostrzejszych norm i kar za nadprogramową emisję CO2, koncern uznał, że nowa generacja 500 będzie wyłącznie elektryczna. Efekt? W porównaniu do modelu spalinowego, sprzedaż szorowała po dnie.

Parę lat i wiele wyrwanych włosów z głowy później, Fiat pokazał światu samochód, który powinien był zadebiutować równolegle z uroczym, ale mizernie sprzedającym się elektrykiem - nową pięćsetkę z konwencjonalnym napędem. Fiat 500 Hybrid wykorzystuje dobrze znane podzespoły, przeszczepione do nowego nadwozia. Konwersja elektryka na samochód spalinowy? Takie coś na masowym rynku nie zdarzyło się chyba nigdy.

Oto nowy Fiat 500 Hybrid

Nadwozie hybrydowej pięćsetki mierzy nieco ponad 3,6 m - to o 10 cm więcej niż w poprzedniku. Rozstaw osi 2322 mm i szerokość 1683 mm to wartości typowe dla segmentu A. Choć nowy 500 Hybrid jest wyraźnie większy od modelu poprzedniej generacji, w obecnych rynkowych realiach nadal jest to jeden z najmniejszych nowych modeli dostępnych w salonach.

Fiat 500 Hybrid / MACIEJ LUBCZYNSKI

Podobnie jak poprzednik, nie jest to najbardziej zwrotny samochód w klasie, ale nawet brak kamery cofania nie przeszkadza tu mieścić się w ciasne luki do parkowania. Proporcje nadwozia i jego linie wyglądają doskonale - hybrydowa odmiana Fiata 500 wygląda niemal identycznie, jak elektryk - różni się wyłącznie ażurowym grillem u dołu przedniego zderzaka. W spalinowej odmianie wymagany jest przepływ powietrza do chłodnicy. Piękne są nawet dostępne w ofercie kolory nadwozia - ten ze zdjęć zmienia barwę w zależności od tego, jak pada na niego światło. W ostrym słońcu zyskuje zielony połysk, w cieniu staje się bardziej niebieski.

Przestrzeń w kabinie jest adekwatna do klasy auta - dwum dorosłym wystarczy bez problemu, w układzie 2+1, z małym dzieckiem, będzie "w sam raz". Dodatkową zaletą jest mocowanie isofix w przednim fotelu - szczególnie przydatne dla rodziców, którzy chcą podróżować z pociechą i wciąż móc przewieźć wózek w bagażniku. Szkoda, że producent nie przewidział regulacji wysokości siedzeń – możliwość obniżenia pozycji za kierownicą przydałaby się wysokim kierowcom. Sama pozycja za kółkiem jest jednak lepsza niż w poprzedniku. Kufer oferuje 185 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 550 litrów.

Fiat 500 Hybrid - wnętrze

Kokpit nowego Fiata 500 Hybrid trzyma się stylistycznych założeń poprzednika. Lakierowane elementy deski w kolorze nadwozia nadal robią robotę, a detale pokazują, że projektanci mogli sobie pozwolić na odrobinę swobody. Elektryczne klamki? Podnoszą cenę, ale w praktyce nie sprawiają też problemów. Cyfrowe zegary nie mają już klimatu retro, ale nadrabiają czytelnością. Multimedia obsługujemy z poziomu centralnego, sporego ekranu, choć i fizycznych przycisków nie brakuje. Standardem w odmianach Icon, Torino i La Prima jest bezprzewodowa łączność Apple CarPlay i Android Auto.

Zaskakujący może być poziom wyciszenia wnętrza. Nawet przy prędkościach 120-130 km/h da się podróżować komfortowo, co jak na samochód segmentu A jest znakomitym wynikiem. Dodatkową zaletą są dobrze wyprofilowane fotele.

Spalinowy Fiat 500 Hybrid - silnik, spalanie, osiągi

Nowa pięćsetka czasami zbyt wiernie trzyma się założeń pierwowzoru z lat 50. Przykładem są osiągi hybrydowego układu - pod maską pracuje trzycylindrowe 1.0, które względem poprzednika... straciło 5 KM. Samochód przybrał na wadze, a efektem jest przyspieszenie do setki w czasie 16,2 sekundy. Deklarowane 155 km/h to raczej teoria niż drogowa praktyka – wystarczy niewielkie wzniesienie, by utrzymanie autostradowego tempa stało się wyzwaniem. 65 KM i 92 Nm - tyle oferuje spalinowy wariant.

Z drugiej strony - taki napęd ma też swoje plusy. Prosty silnik szybko się nagrzewa, a moc wystarcza przy miejskich prędkościach. Dzięki układowi MHEV silnik jest nieco bardziej elastyczny, lubi pracę na niskich obrotach i nie wymaga ciągłego wachlowania krótkimi przełożeniami. Spalanie? W mieście udało się "wykręcić" 4,9 l/100 km, a długie odcinki miejskich dwupasmówek pozwoliły zejść nawet do 4,5 l/100 km. Gdy wciskamy pedał gazu w podłogę (w tym aucie dzieje się to często) trzycylindrowiec potrafi pracować dość głośno, ale jego brzmienie ma swój urok. Manualna skrzynia działa precyzyjnie, a sprzęgło jest tak intuicyjne, że poradzą sobie z nim nawet mniej doświadczeni kierowcy. Całość daje wrażenie jazdy autem z dawnych lat - i nie jest to wcale wada.

Mizerne osiągi nie przeszkadzają też czerpać radości z jazdy - zawieszenie jest sprężyste, dobrze radzi sobie z nierównościami i zapewnia wysoki komfort jak na tę klasę. Układ jezdny pracuje cicho - rozwiązania przeszczepione z cięższego, szybszego elektryka, dają sobie radę ze sporym zapasem.

Fiat 500 Hybrid - cena i wyposażenie

Wyposażenie bazowe wersji Pop oferuje m.in. tylne czujniki parkowania, tempomat, czujnik zmierzchu, bezkluczykowy rozruch, manualną klimatyzację i cyfrowe zegary. Do tego obowiązkowe systemy bezpieczeństwa, jak AEB czy asystent pasa ruchu. Standardem są stalowe felgi 15 cali i materiałowa tapicerka, a zamiast dotykowego ekranu na środku deski rozdzielczej widnieje uchwyt do smartfona. Bardziej stylowe opcje (np. tapicerka w pepitkę) pojawiają się wyżej, a topowa odmiana La Prima dorzuca do tego skórę, dwukolorowe wykończenie czy chromowane detale nadwozia.

Cennikowa kwota studzi zapał, choć Fiat kusi też promocyjną ofertą. Katalog mówi - 81 800 zł. Wersja Icon wymaga zaś wyłożenia 87 800 zł, a topowa La Prima to już wydatek 98 800 zł. Po rabatach "pięćsetką" można wyjechać z salonu za 69 900 zł. Jest stylowo, jest włosko i, nie ma co ukrywać - dość drogo. Fiat 500 Hybrid to auto, które kupuje się emocjami, a nowa, spalinowa odmiana to szansa, by przyciągnąć z powrotem tych, którzy lojalnie wybierali poprzednie wersje i specjalne edycje. Nowe wydanie to nadal uroczy i wdzięczny samochód.

