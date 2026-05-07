20 tys. nowych aut zalega na placach. Dilerzy dają 61 tys. zł rabatu, byle się ich pozbyć

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:07
Toyota C-HR wyprzedaże samochodów z 2025 roku
Toyota C-HR z 2-litrową hybrydą jest do kupienia o przeszło 40 tys. zł taniej
To sytuacja, jakiej polski rynek motoryzacyjny nie widział od lat. Mimo rekordowej sprzedaży place dilerów wciąż są pełne, a ceny nowych samochodów – zamiast rosnąć – zaczęły gwałtownie spadać. Obniżki przekraczają już barierę 61 tys. zł. Oto najciekawsze okazje, jakie można obecnie upolować...

Dlaczego 20 tys. aut wciąż czeka na placach? Wyprzedaż rocznika 2025 trwa rekordowo długo

Na rynku wciąż zalega około 20 tysięcy samochodów z rocznika 2025 – wynika z najnowszego raportu ekspertów Superauto.pl. Choć wyprzedaże trwają wyjątkowo długo, to właśnie teraz kierowcy mogą liczyć na najbardziej spektakularne okazje. Średni rabat w segmencie aut popularnych wynosi ok. 12,5%, ale w przypadku aut dostawczych sięga on średnio aż 23,3%. Jak to możliwe?

Polacy w marcu zarejestrowali rekordowe 71,1 tys. aut, jednak podaż wciąż przewyższa popyt. Główną przyczyną tej sytuacji jest pojawienie się na naszym rynku blisko 20 marek z Chin. Koncerny europejskie, japońskie i koreańskie, aby utrzymać tempo, musiały odpowiedzieć na tę agresywną politykę cenową. Wynikiem tej walki są rekordowe upusty, które widać w każdej klasie pojazdów.

BMW, Toyota, Mercedes, Hyundai. Raport cenowy: Gdzie rabaty przekraczają 61 tys. zł?

Szczegółowe dane z kwietnia 2026 roku pokazują konkretne kwoty, jakie zostają w kieszeni. Aż żal przegapić:

  • Segment premium: To tutaj padają rekordy. Średni rabat dla rocznika 2025 to blisko 61 tys. zł. W konkretnych przypadkach, jak przy BMW Serii 5 (2026), upust wynosi aż 101 100 zł (26%). Imponująco wygląda też oferta na Mercedesa GLC Coupe – cena spadła o ponad 93 tys. zł.
  • Segment popularny: Średnie obniżki oscylują w granicach 14-19 tys. zł, ale wybierając konkretne modele, można zyskać znacznie więcej. Hyundai Tucson (2026) to ponad 41 tys. zł rabatu, z kolei Toyota C-HR z 2-litrową hybrydą plug-in jest do kupienia o przeszło 40 tys. zł taniej.
  • Auta dostawcze: Doszło do nietypowej sytuacji, w której rocznik 2026 jest średnio tańszy o ponad 10 tys. zł od starszego rocznika. Ford Transit 350 to rabaty na poziomie nawet 26,4%, co oznacza oszczędność rzędu 42 tys. zł.
Nowa Toyota C-HR

Ranking okazji: 5 modeli z największymi spadkami cen

  • BMW Seria 5 (2026): taniej o 101 100 zł
  • Mercedes GLC (2025): taniej o 93 587 zł
  • BMW X1 (2026): taniej o 48 800 zł
  • BYD Seal U (2025): taniej o 46 900 zł
  • Ford Transit 350 (2025): taniej o 42 270 zł

Kiedy skończą się niskie ceny? Eksperci: To punkt krytyczny na rynku

Zdaniem analityków wszystko wskazuje na to, że rynek osiągnął punkt krytyczny. – Dziś, ze względu na bardzo bogatą ofertę i przepełnione stoki dilerów, głównym narzędziem walki o klienta jest cena – zauważa Oskar Jedliński z Superauto.pl.

Przy tak dużej konkurencji, szczególnie ze strony marek takich jak BYD czy Chery (oferujących rabaty rzędu 22-46 tys. zł), tradycyjni producenci zostali zmuszeni do bezprecedensowych cięć. Na tej wymianie ciosów korzystają kierowcy – jeśli komuś nie przeszkadza, że nowy samochód jest z rocznika 2025, to teraz jest najlepszy moment na zakup, zanim zapasy ostatecznie znikną z placów.

BMW serii 5 Touring
