Skoda świętuje sukces i mocno tnie ceny w Polsce

Skoda wyprzedziła Toyotę i pierwszy raz w swojej 130-letniej historii została drugą siłą motoryzacyjną w Europie – wynika z najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA). Świetna sprzedaż wprowadziła czeską firmę do elitarnego grona najbardziej rentownych marek popularnych, a tempem wzrostu marka zawstydza konkurencję. To efekt rekordowych wyników – najlepszych od sześciu lat. W pierwszym kwartale 2026 roku Skoda wypuściła z salonów 222,5 tys. aut, co stanowi wynik o 16 proc. wyższy niż rok wcześniej.

W Polsce Skoda także idzie jak burza – zajmuje drugie miejsce na podium najchętniej wybieranych producentów w 2026 roku. Octavia jest najpopularniejszym nowym samochodem czeskiej marki i drugim najchętniej kupowanym autem. Do sukcesu mocno przykłada się również Skoda Fabia. Teraz producent wprowadza do salonów nowe wcielenie Fabii o nazwie Drive, dzięki temu otrzymujemy niedrogi, praktyczny i przestronny samochód z kompletem udogodnień. Ale po kolei...

Nowa Skoda Fabia 130 – zmianę stylu widać na pierwszy rzut oka

Nowa Skoda Fabia 130 już na pierwszy rzut oka różni się od tradycyjnych wersji. Bardziej agresywny styl zapewniają czarne dodatki m.in. przedni spojler, tylny spojler dachowy oraz dyfuzor. Standardem są o reflektory Top Bi-LED z ciemnymi kloszami i funkcją Corner. Tył zdobi czarny pas, a podwójne końcówki układu wydechowego wystają spod dyfuzora. Nowa Fabia jest dostępna w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim i czarnym.

Koniec z tanim plastikiem? Wnętrze zaskakuje jakością

W środku Skoda stawia na materiały wyższej jakości – czuć i widać tu troskę o detale. Przednie sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, podparciem bocznym i elektryczną regulacją zapewniają niezłe trzymanie. Zamiast klasycznych zegarów, za trójramienną, perforowaną kierownicą mamy 10-calowy wirtualny kokpit. Ekran stacji multimedialnej ma 8 cali. Do tego stalowe nakładki na pedały, czarne aluminiowe listwy progowe oraz srebrne wstawki dekoracyjne na desce rozdzielczej i klamkach.

To najszybsza Fabia w historii. Silnik 1.5 TSI robi wielką różnicę

Wreszcie napęd. Nowa Skoda Fabia 130 dostała pod maskę wzmocniony silnik 1.5 TSI EVO2. Inżynierowie zmodyfikowali m.in. kolektor dolotowy, tłumik drgań oraz wahacze aby dostosować jednostkę do wyższej mocy. Maksymalna moc 177 KM jest dostępna 5750–6000 obr./min, a 250 Nm wkracza do roboty już od 1500 i trzyma się do 4000 obr./min.

Siedmiobiegowa skrzynia DSG także zyskała szereg usprawnień, w tym wyższe punkty zmiany przełożeń, dzięki czemu silnik może kręcić się wyżej. Podwójne redukcje w trybie Sport zapewniają płynniejsze przełożenia, a zmienione ustawienia pracy przy hamowaniu pozwalają szybciej odzyskiwać prędkość np. na wyjściu z zakrętu.

Efekt? Nowa Skoda Fabia 130 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,4 s (o 0,4 s szybciej niż w standardowej wersji Monte Carlo). Lepsza jest również elastyczność: zryw z 60 do 100 km/h trwa 3,8 s (wcześniej 4,1 s), a przyspieszenie 80–120 km/h 4,8 s (wcześniej 5,3 s). Prędkość maksymalna to aż 228 km/h, stąd jest to najszybsza seryjna Fabia w historii. Dla fanów wrażeń system ASR można wyłączyć, umożliwiając kontrolowany poślizg. Standardem jest tu także sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm i 18-calowe felgi aluminiowe.

Ceny mocno w dół. Oto najtańsza Fabia z pancernym silnikiem i LPG

Skoda Fabia potaniała w każdej wersji przynajmniej o kilka tysięcy złotych. Bazowa odmiana Essence to rabat do 5000 zł. Kupując bogatszą specyfikację Selection można zaoszczędzić 7000 zł. Edycja Monte Carlo kosztuje o 9000 zł mniej.

Dzięki obniżkom Skoda Fabia w najtańszej wersji Essence z pancernym silnikiem 1.0 MPI o mocy 80 KM kosztuje od 70 150 zł. W segmencie B, tańsza (ale gorzej wyposażona) jest jedynie Dacia Sandero. Promocyjna cena to również mocny argument dla kierowców, którzy w poszukują niedrogiego auta, ale nie chcą oglądać oferty chińskich marek.

Litrowy, trzycylindrowy silnik nie jest demonem prędkości (0-100 km/h w 15,7 s), ale odwdzięcza się niskim zużyciem paliwa na poziomie 5,1 l/100 km. Do tego u dilera można zamówić dedykowaną instalację LPG Landi Renzo.

Skoda Fabia 2026 – który silnik wybrać? Ile spala?

Nowocześniejsza jednostka 1.0 TSI o mocy 95 KM współpracuje z 5-biegową skrzynią ręczną. Taka konfiguracja wystarcza do miasta, ale w trasie może okazać się ślamazarna (od 0 do 100 km/h w 10,7 s) i głośna. Nagrodą jest jednak spalanie rzędu 4,9-5,4 l/100 km.

Wyższą kulturę pracy zapewni mocniejszy wariant 1.0 TSI/115 KM. Ten silnik jest połączono z 6-biegową skrzynia manualną – dodatkowe przełożenie szczególnie w trasie podniesie komfort jazdy. Przy prędkościach autostradowych silnik nie będzie tak głośny jak przypadku wariantu 5-biegowego. Osiągi już na papierze są wyraźnie lepsze: Fabia 1.0 TSI/115 KM do setki przyspiesza w 9,3 sekundy i zużywa średnio tylko 5-5,5 l benzyny na 100 km.

Najtańsza Fabia zaskakuje wyposażeniem najtańszej wersji

Fabia już w bazowej wersji odczytuje znaki drogowe, ostrzega o nadmiernej prędkości czy o ryzyku kolizji i pilnuje pasa ruchu. Wyposażenie wyjściowej odmiany Essence to m.in.:

Lane assist - asystent pasa ruchu,

Front assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania,

Hill hold control - system wspomagania ruszania pod wzniesienia,

Połączenia alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku,

Usługa Care Connect - 1 rok,

Radio z ekranem 8 cali, dwa gniazda USB-C, 4 głośniki, Bluetooth,

Klimatyzacja manualna,

Cyfrowy zestaw wskaźników,

Fotel kierowcy regulowany na wysokość,

Czujniki parkowania z tyłu,

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,

Elektrycznie sterowane szyby przednie,

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

Reflektory LED Basic z przodu,

Driver alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy,

Easy light assist - czujnik zmierzchu,

DAB+ - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej,

Rozpoznawanie znaków drogowych,

Reflektory przeciwmgłowe z przodu,

Zamek centralny.

Skoda Fabia w wersji Selection to dodatkowo:

Kessy Go - bezkluczykowy system uruchamiania samochodu;

Tempomat;

SmartLink bezprzewodowy dla urządzeń IOS;

Tylne światła w technologii LED;

Hamulce tarczowe z tyłu;

Dwuramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna;

Parasolka w drzwiach kierowcy;

6 głośników.

Nowa Skoda Fabia Drive to złoty środek między ceną i bogatym wyposażeniem

W całej gamie szczególnie korzystnie wypada nowa Skoda Fabia Drive. Ta wersja specjalna to powrót do korzeni – otrzymujemy niedrogi, praktyczny i przestronny samochód z kompletem udogodnień, które umilają codzienną jazdę. Oprócz standardowych elementów producent dorzuca tu:

przednie czujniki parkowania,

kamerę cofania,

system Kessy Full (bezkluczykowy dostęp i uruchamianie auta),

wybór profilu jazdy Drive Mode Select,

samochód osadzono na eleganckich, 15-calowych felgach aluminiowych Rotare.

Ile kosztuje nowa Fabia 130 Sport?

Debiutująca w salonach Skoda Fabia 130 Sport kosztuje od 122 300 zł. Czeski producent podkreśla, że to obecnie jeden z najbardziej przystępnych cenowo samochodów o sportowym zacięciu w swoim segmencie. Mocne argumenty? Przede wszystkim dopracowana konstrukcja, bogate wyposażenie i osiągi , które do tej pory zarezerwowane dla aut wyższych klas. Wyposażenie to m.in.:

Reflektory przednie TOP Bi LED z czarnymi kloszami z funkcją Corner;

CLIMATRONIC - dwustrefowa klimatyzacja automatyczna;

Tryb ASR Sport + ESC Sport;

Skórzana 3-ramienna sportowa kierownica wielofunkcyjna;

Sportowe zawieszenie;

Czarny podwójny wydech;

Dyfuzor na tylnym zderzaku, czarny dla Fabia 130 Sport;

18-calowe alufelgi LIBRA;

Wnętrze Sport ze sportowymi fotelami z przodu.

Skoda Fabia - cennik, silniki, wersje wyposażeniowe

Silnik Skrzynia biegów Essence Selection Drive - nowość Monte Carlo Fabia 130 Sport 1.0 MPI 80 KM manualna 5-biegowa 73 150 zł 77 550 zł 80 650 zł 84 250 zł - 1.0 TSI 95 KM manualna 5-biegowa 76 650 zł 79 050 zł 81 200 zł 87 750 zł - 1.0 TSI 115 KM manualna 6-biegowa 78 950 zł 81 350 zł 83 500 zł 90 050 zł - 1.0 TSI 115 KM automatyczna 7-biegowa DSG 84 350 zł 85 700 zł 87 850 zł 95 050 zł - 1.5 TSI 150 KM automatyczna 7-biegowa DSG - 94 350 zł 93 600 zł 102 350 zł - 1.5 TSI 177 KM automatyczna 7-biegowa DSG - - - - 128 300 zł

